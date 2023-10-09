被當丫鬟？湖北高校要求女生打掃男生宿舍 網轟活在大清

湖北武昌首義學院。（取材自湖北武昌首義學院官網）

湖北武昌首義學院的女輔導員近日要求女學生幫忙男生打掃宿舍衛生，甚至抽籤要「統一一天進男生宿舍」打掃，引起網友不滿，「少爺平常在家有媽媽打掃，來學校了還要女同學當丫鬟？」學生處工作人員對此表示需要調查。

網路截圖顯示，「男生寢室衛生挺頭疼，希望全體女生群策群力助力班級男生宿舍，改善環境」。（取材自華商報大風新聞）

華商報大風新聞報導，9月27日，一張名為「掛一下同學的學校，活在大清嗎」的網帖截圖在網路熱傳。根據網帖截圖顯示，疑似為一份高校內部PPT，內容多數是針對學生內務管理，涉及學生晚歸查寢、人臉辨識等多個事項。PPT末尾稱，「男生寢室衛生挺頭疼，希望全體女生群策群力助力班級男生宿舍，改善環境」。

該發文者還補充稱，女輔導員還大家要「團結友愛」，「每周抽籤，隨機抽，抽到一個女生宿舍，去抽到的另一個男生宿舍幫忙改造，『統一一天進男生宿舍』、『女生肯定不想幫忙，但沒辦法我們都是一家人』等」。

該網帖還提及一款名為「智慧首義」的手機用戶端，據學生處工作人員確認「智慧首義」是該校的APP，但其尚未收到上述事件相關消息，將向上級匯報，要從多個部門進行核查。

事件曝光之後，很多女網友都在網路上開罵，「少爺平常在家有媽媽打掃，來學校了還要女同學當丫鬟？」「這些男生是殘廢了嗎？打掃還要女生才能做？」「還活在大清朝？女人生來就該幫男人打掃？」