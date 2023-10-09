央視主持因這件事實名舉報北京朝陽法院、法官 衝熱搜第一

央視主持人張澤群實名舉發北京朝陽區法院。（取材自頂端新聞）

央視著名主持人張澤群日前在微博 發文，實名舉報北京 朝陽區法院12368訴訟服務專線「外包」，接線的工作人員竟不知道「合議庭」是什麼，屬於失職；他還另外舉報朝陽區法院南磨坊法庭的法官付艷，對犯罪行為包庇縱容，枉法審理有違法違規行為。北京市朝陽區人民法院宣傳部門則稱，情況還不清楚，得去核實一下。

來源：YoTube

據頂端新聞和新黃河報導，張澤群發文實名舉報的行為，一度衝上微博熱搜第一。

他的發文寫道：「本人（12屆全國人大代表）實名舉報：北京市朝陽區法院12368訴訟服務專線外包，工作人員竟然不知道『合議庭』是什麼，存在失職行為。朝陽區法院南磨坊法庭付艷法官，對犯罪行為包庇縱容，枉法審理有違法違規行為。」

對此，北京市朝陽區人民法院宣傳部門負責人受訪表示，不清楚這件事，還需要核實。而付艷本人則尚未做出任何回應。

據央視網資訊顯示，張澤群為中央電視台綜藝頻道主持人，12屆全國人大代表，2004至2010年擔任央視青歌賽主持人，2005年至2011年連續主持央視春節聯歡晚會。

報導稱，北京法院12368訴訟服務專線是人民法院統一的訴訟服務專線，提供案件查詢、訴訟諮詢、聯絡法官、申訴舉報、意見建議等服務。

根據北京市政府採購網今年4月公布的「北京市高級人民法院12368熱線訴訟平台服務費項目中標公告」，該項目總中標成交金額為774.972萬元人民幣，中標成交供應商名稱為中移線上服務有限公司，中標者提供職場接線服務，包括營運團隊招募、培訓、管理、話務質檢、回撥等工作。