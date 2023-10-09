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降價無底線? 廣東惠州建商5折賣房被停業整頓

中國新聞組／北京9日電
中國房地產市場持續低迷，但廣東惠州傳出，有地產商因大幅降價賣屋遭官方強制停業整頓。(取材自微博)
中國房地產市場持續低迷，但廣東惠州傳出，有地產商因大幅降價賣屋遭官方強制停業整頓。(取材自微博)

中國房地產市場持續低迷，在未現「金九」的情況下，「銀十」也恐落空。9月向來被視為傳統銷售旺季，但廣東惠州有地產商因五折賣房遭官方強制停業整頓，錯失當前賣房的好時機。

上海第一財經報導，遭停業整頓的項目名為「保利陽光城」，位於惠州市惠陽區，開發商為保利建業房地產開發有限公司。

人民網領導留言板網站上，有網民留言表示，保利陽光城四期備案價約每平米1.5萬元人民幣(約2071美元)，最高曾賣到每平近1.7萬元，開房商甚至因此惜售，對外宣稱已無房源，留了幾棟不賣。後來市況轉差，近期開始低價出清，每平米降至7800至8500元。

該網民稱，建商「無底線」的降價行為對已購房業主來說造成損失，「我們反對開發商隨意降價，擾亂市場，要求開發商停止這一降價行為，並賠償業主損失。」

第一財經指出，在「貝殼找房」平台上，目前保利陽光城的中古房掛牌價普遍為每平米1.2萬元左右，近半年成交均價約9700元。當地仲介稱，該小區目前在售房源最低單價為每平米8400元。

對於房價持續走跌，該小區現有業主高度不滿。而且在建商開出低價出清餘屋後，目前該樓盤已被當地房管局強制停業整改，「十一」長假期間低價售出的13戶也將會退房。

第一財經指出，當地甚至有建商推出，購房只需要付0.5成自備款，其餘1.5成自備款由建商「贈送」的優惠。報導稱，在銷售去化不暢的情況下，惠州「七折優惠價」銷售的樓盤已經不少。對於前幾年買房的業主來說，隨著樓市下行，資產減值確實是事實。

為拯救房市，去年以來，惠州已多次優化購房政策。目前惠州全市已取消限購，自備款降至兩成，限售政策也從原本的三年縮短至一年。今年8月以來，惠州還加大了二孩家庭、高層次人才的公積金貸款額度。另，9月1日起，惠州也實施「認房不認貸」政策。

第一財經指出，儘管如此，惠州房市依舊沒有太大起色。據統計，9月1至28日，惠州新建住宅成交量1736套，較8月又減少了34%。中國國家統計局的數據則顯示，截至今年8月，惠州新屋價格已連續四個月月比走跌。

中國房地產市場持續低迷，但廣東惠州傳出，有地產商因大幅降價賣屋遭官方強制停業整頓...
中國房地產市場持續低迷，但廣東惠州傳出，有地產商因大幅降價賣屋遭官方強制停業整頓。(取材自樓盤業者官網)

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