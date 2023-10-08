情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

近日，網傳一段江蘇常熟虞山森林防火指揮中心大螢幕，播放監視器拍下男女「野戰」畫面的片段，影片中有人用麥克風即時「評論」，上方電子跑馬燈寫著「熱烈歡迎各級領導蒞臨虞山森林防火指揮中心」字樣。網友質疑涉事公務員行為已侵犯公民隱私 ，在網路上掀起熱議。

華商報大風新聞報導，虞山風景區一對男女在戶外「野戰」，過程全遭公園的監視器拍下並在虞山森林防火指揮中心大螢幕上播放，一旁還有人用麥克風發表即時評論稱「我X，好刺激」。

蘇州常熟森林防火指揮中心大螢幕，播放監監視器拍下的野外不雅畫面。（取材自華商報大風新聞）

然而不雅影片在網路上流傳後，不少網友質疑，為什麼森林防火指揮中心監視器拍到的影像，會以手機翻拍的方式傳播到網路？批評此行為已侵犯公民隱私。

指環球網報導，揮中心外流監視器畫面事件在網路上引發熱議，對此，江蘇常熟虞山街道辦通報，經調查後已將違規拍攝不雅監控畫面並轉發的森林防火隊員處行政拘留，另有三人因未有阻止拍攝及傳播遭停職。

律師指出，男女在野外發生關係即便不雅，也屬於個人隱私，任何組織或個人不得以刺探、侵擾、洩漏、公開等方式侵害他人的隱私權。

陝西恆達律師事務所資深合夥人、知名公益律師趙良善表示，虞山森林指揮中心侵犯該對情侶的隱私權，需承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉及賠償損失等民事責任。涉事人員利用指揮中心屏幕播放不雅視頻，並利用手機翻拍傳播至網絡，同樣違法。 「虞山森林防火指揮中心不雅監視畫面」遭消防員違規並轉發。（網傳視頻截圖）

影音來源：YouTube