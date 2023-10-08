收到陌生「蟹卡」免費換？小心遇到大「詐」蟹

周女士收到不明快遞，打開裡面是一張大閘蟹兌換卡和一封自稱某購物平台的信。（取材自警民直通車上海微信）

又到了吃大閘蟹的黃金季節，但千萬小心別碰到大「詐」蟹！中國演員孫藝洲日前發文稱收到快遞，裡面是一張大閘蟹兌換卡，最後發現疑似是詐騙 ，發文稱收到來路不明的蟹卡千萬謹慎，「別掃碼！謹防上當！」

綜合媒體報導，孫藝洲提醒粉絲「天上不會掉餡餅，也不會掉螃蟹」，上海市公安局也發文示警，近日出現許多「大閘蟹兌換卡」新型騙局，掃碼後出現客服窗口發來進群邀請，以領獎為由，引導受害人掃碼進群後實施刷單詐騙。

演員孫藝洲稱收到不明的大閘蟹兌換卡，發現疑似是詐騙，發文提醒粉絲別掃碼。（取材自警民直通車上海微信）

一名上海市民周女士就表示日前收到不明快遞，撥打快遞單上的電話卻無人接聽，打開包裹發現裡面有一張大閘蟹兌換卡和一封自稱某購物平台的信。信中稱，為回饋用戶贈送大閘蟹兌換卡，可以線上掃碼取貨；掃碼後卻出現客服窗口，客服又發來一個二維碼，讓她掃碼進聊天群。

警方提醒，收到不明的大閘蟹兌換卡，切勿掃瞄二維碼卡片。（取材自警民直通車上海微信）

周女士說，當她在群組內詢問對方從何處得到自己的訊息，卻直接被踢出群組聊天，讓她忍不住懷疑對方是詐騙，隨即向購物平台求證，官方客服也澄清並無此活動。

據「警民直通車上海微信 」表示，此類新型詐騙透過大範圍投遞大閘蟹兌換卡、濕紙巾、手機支架等，以領獎為由，引導受害者掃碼進群，要求受害者下載App 後完成刷單任務；前期以小額返利獲取受害人信任，後期要求受害人大額充值後，不予返還本金及返利，最終完成詐騙。

影音來源：YouTube