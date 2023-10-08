中國女遊客普吉島飯店墜樓亡 「男友」稱兩度尋死：抓到腿沒救下

一名中國女遊客在泰國普吉島一間酒店墜樓死亡，圖為事發現場。（取材自紅星新聞）

泰國 普吉島一豪華五星級酒店，日前傳出中國女遊客墜樓身亡事件。當地媒體報導，飯店人員稱死者獨自入住，但一名自稱是女子男友的突尼西亞男子卻表示，女子兩度尋死，第二次抓住了她的腿卻沒救下來。泰國警方稱，初步調查沒有發現死者錢財損失，死因待查。

綜合媒體報導，死者為一名34歲的中國女遊客，2日持觀光 簽證入境泰國，事發的酒店工作人員稱，死者5日獨自出示其汽車駕照 ，入住該酒店10樓的1040號房，6日凌晨卻被發現從10樓墜亡。

然而，據當地媒體報導，死者並非單獨入住，一名35歲突尼西亞男子哈森自稱是死者男友，當天他們在飯店的餐廳用完餐、喝了酒後，晚上10點回到房間，死者情緒激動有輕生的念頭。

哈森表示，6日凌晨從浴室出來看到女友走到陽台試圖跳樓，但被他阻止；一小時後，死者再度跑到陽台上試圖跳下去。哈森說，「這次只來得及抓住她的一條腿，沒能救到她」，由於女子體重過大，他無法支撐，最終導致女子從10樓墜落。

一名飯店工作人員告訴警方，6日凌晨4時許在通往飯店大廳的走廊上聽到有人尖叫，抬頭看到10樓陽台上有名男子正抓著女子的腿，隨後女子墜落在走道上當場身亡，飯店第一時間趕緊報警。

泰國普吉府卡倫警察局證實中國遊客墜樓死亡事件，並表示在案發現場沒有發現死者錢財損失，目前警方仍在調查詳細案情。

對此，中國駐普吉島領事辦公室回應稱，此事件尚在調查，因涉及個人隱私，不便透露案件資訊。

一名中國女遊客在泰國普吉島一間酒店墜樓死亡，右二者為自稱是死者男友的突尼西亞籍男子。（取材自紅星新聞）

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