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4歲女童上海失蹤遭惡意遺棄？父親發聲了：不想理陰謀論

中國新聞組／上海8日電
上海藍天救援隊7日在事發區域搜救。（取材自新京報／上海藍天救援隊提供）
上海藍天救援隊7日在事發區域搜救。（取材自新京報／上海藍天救援隊提供）

4日在上海市浦東新區南匯新城海灘而失蹤4歲女童仍未尋獲，引發全網關注。專家分析，事發時該海域正處於落潮階段，若落水很可能會被水流帶離海灘，目前搜索區域已擴大到浙江舟山。對於網傳獨留女兒在海灘的「陰謀論」，以及女童母親在女兒失蹤後還不忘曬兒子照片等批評，女童父親稱他們都不關心，重要的是找到女兒，他也不排除女兒是被人抱走。

海灘走失女童父親深夜發多張由網友提供的疑女童照片，目前最後拍攝到的照片，攝於4日...
海灘走失女童父親深夜發多張由網友提供的疑女童照片，目前最後拍攝到的照片，攝於4日下午5時53分。（取材自微博）

影音來源：新京報

據紅星新聞與揚子晚報報導，浦東警方6日表示，在監控中發現了疑似女童的身影，女童4日在原地等候約10分鐘後，向海邊走去，在海邊摔倒後消失在海浪中。女童父親黃先生7日表示，搜索暫無新的線索。

海灘上方的堤防。（取材自南方都市報／受訪者供圖）
海灘上方的堤防。（取材自南方都市報／受訪者供圖）

女童母親的小紅書帳號遭網民質疑在女童尚未尋獲的狀態下，發布了女童弟弟在爬行比賽中獲金牌的動態，是「不正常」的父母。對此，女童母親解釋稱，兒子動態是在9月發的舊貼文，只是因為看到有網民到該貼文下評論，她才修改內文，導致貼文顯示成是10月7日時發布。不過，7日當晚，該則爭議貼文以及女童母親的帳號都消失，疑似刪號了。

上海海灘走失女童母親疑曬娃後刪號。（取材自微博視頻截圖）
上海海灘走失女童母親疑曬娃後刪號。（取材自微博視頻截圖）

女童母親帳號裡女童的視頻，在7日下午3時6分曾編輯過。（取材自微博）
女童母親帳號裡女童的視頻，在7日下午3時6分曾編輯過。（取材自微博）

有不少網民質疑女童父母是故意遺棄女童，部分網民留言：「女兒生死未卜，父母還有心情操作自己的網路帳號還曬兒子？這也太離奇」、「家長做到監管責任了嗎，網友的懷疑不是沒有緣由的」、「女兒丟了，今天還發了兒子的視頻，一點都不感覺出來難過…」、「警察還是好好查這家人吧」。

對此，女童的父親說，他們不想理會網路上的陰謀論與質疑，全心尋找女兒。他表示，他們家是第一次來上海南匯海灘玩耍。

海灘走失女童父親深夜發多張網友提供照片。（取材自微博）
海灘走失女童父親深夜發多張網友提供照片。（取材自微博）

據新京報報導，自然資源部東海預報減災中心數值預報室主任肖文軍說，「事發時該海域正處於落潮階段，如果此時有人落水，在水流的作用下很可能會被帶離海灘」，警方和救援隊仍在海灘搜救。

影音來源：大像新聞

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