我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參加音樂祭被俘 德籍女遭哈瑪斯殘害、剝衣遊街

杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

中國新聞組／北京8日電
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

曾說出名言「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」的模特兒馬諾，因參加13年前的相親節目「非誠勿擾」一炮而紅，拜金的形象也被外界取了「寶馬女」的稱號。近日，有一名疑似是馬諾丈夫發的長文在網路上流傳，內容指控女方在有男友的情況下當小三，而男方也拋棄元配與女方結婚，結果女方卻騙走他的錢與房後跑路。

馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不...
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（視頻截圖）

據騰訊網報導，一封丈夫控訴妻子的長文4日在網路上流傳，該長文標題為「曾經的寶馬車裡哭，和我發生了一年的故事」，作者署名「我和寶馬女一年的故事」，內容雖僅以「M小姐」代稱女方，但該文標籤提到「非誠勿擾」，附上的結婚證書照片上，女方名字最後一個字是「諾」，讓網民紛紛猜測女方就是馬諾。

長文內寫道，他與「M小姐」2022年7月在直播間認識，當時他給M小姐刷了20多萬人民幣（約2.8萬美元），兩人在上海見面後，他告知自己有家庭了，但M小姐仍願意與他交往。不過，男子後來發現M小姐當時還有一個交往八年的男朋友，兩人一度為此爭吵，但後來男子仍選擇與妻子離婚，改與M小姐結婚。

自稱「寶馬女」丈夫發出的結婚證書。（取材自微博）
自稱「寶馬女」丈夫發出的結婚證書。（取材自微博）

長文控訴，M小姐很常在丈夫面前誇耀前男友很優秀，讓丈夫心生愧疚，不惜把錢都交給她管理，甚至把在上海的房子也送給她。最後，M小姐把丈夫的錢都拿走、霸占了房子，還把想要挽回感情的丈夫拉黑。M小姐的丈夫用「家破」與「落難」等詞彙來形容自己的生活。

10月4日上午，M小姐的丈夫還發文表示，自己努力了，就是找不到「寶馬女」。

對此消息，被指就是M小姐本人的馬諾，目前沒有任何回應，而男方卻突然刪除了所有發文，讓之前的長文指控真實性備受質疑。

自稱「寶馬女」丈夫發表的長文。（取材自微博）
自稱「寶馬女」丈夫發表的長文。（取材自微博）

上一則

以巴衝突再起 中國外交部：建立巴勒斯坦國是根本出路

下一則

中國十一成績出爐 Citywalk、菜市場成青年熱門景點

延伸閱讀

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
西班牙前國王被控騷擾分手情婦 英法官駁回訴訟

西班牙前國王被控騷擾分手情婦 英法官駁回訴訟
南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生

南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生
她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
關善祥。（取材自微博）

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

2023-09-30 20:23

超人氣

更多 >
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911
4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服