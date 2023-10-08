「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

曾說出名言「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」的模特兒馬諾，因參加13年前的相親節目「非誠勿擾」一炮而紅，拜金的形象也被外界取了「寶馬女」的稱號。近日，有一名疑似是馬諾丈夫發的長文在網路上流傳，內容指控女方在有男友的情況下當小三，而男方也拋棄元配與女方結婚，結果女方卻騙走他的錢與房後跑路。

馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（視頻截圖）

據騰訊網報導，一封丈夫控訴妻子的長文4日在網路上流傳，該長文標題為「曾經的寶馬車裡哭，和我發生了一年的故事」，作者署名「我和寶馬女一年的故事」，內容雖僅以「M小姐」代稱女方，但該文標籤提到「非誠勿擾」，附上的結婚證書照片上，女方名字最後一個字是「諾」，讓網民紛紛猜測女方就是馬諾。

長文內寫道，他與「M小姐」2022年7月在直播間認識，當時他給M小姐刷了20多萬人民幣（約2.8萬美元），兩人在上海見面後，他告知自己有家庭了，但M小姐仍願意與他交往。不過，男子後來發現M小姐當時還有一個交往八年的男朋友，兩人一度為此爭吵，但後來男子仍選擇與妻子離婚，改與M小姐結婚。

自稱「寶馬女」丈夫發出的結婚證書。（取材自微博）

長文控訴，M小姐很常在丈夫面前誇耀前男友很優秀，讓丈夫心生愧疚，不惜把錢都交給她管理，甚至把在上海的房子也送給她。最後，M小姐把丈夫的錢都拿走、霸占了房子，還把想要挽回感情的丈夫拉黑。M小姐的丈夫用「家破」與「落難」等詞彙來形容自己的生活。

10月4日上午，M小姐的丈夫還發文表示，自己努力了，就是找不到「寶馬女」。

對此消息，被指就是M小姐本人的馬諾，目前沒有任何回應，而男方卻突然刪除了所有發文，讓之前的長文指控真實性備受質疑。