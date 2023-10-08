我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

吳亦凡賠掉上千萬人民幣 傳在監獄落淚問「怎麼沒熱水 」

中國新聞組／北京8日電
加拿大籍中國男星吳亦凡因性侵案形象全毀，目前仍被關押。（取材自微博）
加拿大籍中國男星吳亦凡因性侵案形象全毀，目前仍被關押。（取材自微博）

曾為「頂流明星」的吳亦凡前年涉嫌性侵遭逮，歷經一年多時間審理判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境，在牢獄中的他又成為話題人物，有中國網友爆料他的公司遭到強制執行1896.75萬人民幣（約261.25萬美元），猜測應是廠商索賠成功。

網友翻出跟吳亦凡有關的三間公司，內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京凡世文化傳媒有限公司，近日遭廣東中山市第二人民法院強制執行標的1896.75人民幣，相關內容為服務糾紛，資料顯示此前由吳亦凡代言的華帝股份有限公司曾向他提告，疑似索賠成功。

影音來源：Yes娛樂

吳亦凡日前被判處13年刑期，對此他不滿提出上訴，7月時二審開庭。據了解，因為吳亦凡的加拿大籍身分，駐北京的加拿大領事官員接到他庭審的通知後即要求出席，但這個請求遭中國當局拒絕。

此外他在獄中的生活傳聞四起，YouTuber「老王」爆料他某天洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自家，還有獄友曾看見吳亦凡在夜深人靜時，暗地裡偷偷掉眼淚，讓他也不禁感嘆，「奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力」。吳亦凡是從南韓男子團體EXO出道，離隊回中國發展後，人氣居高不下，未料2021年被網紅都美竹爆出酒桌選妃、性侵、誘騙多名未成年少女等醜聞，形象徹底跌入谷底。

吳亦凡 北京 性侵

上一則

大實話？ 專家：黃金周調休初衷好 但手上沒錢怎麼消費

下一則

4歲女童上海失蹤遭惡意遺棄？父親發聲了：不想理陰謀論

延伸閱讀

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光
維州公校內性侵案 受害女求償3000萬

維州公校內性侵案 受害女求償3000萬
「小時代」男主角嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮

「小時代」男主角嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮
林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
關善祥。（取材自微博）

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

2023-09-30 20:23

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911