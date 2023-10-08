吳亦凡賠掉上千萬人民幣 傳在監獄落淚問「怎麼沒熱水 」

加拿大籍中國男星吳亦凡因性侵案形象全毀，目前仍被關押。（取材自微博）

曾為「頂流明星」的吳亦凡 前年涉嫌性侵 遭逮，歷經一年多時間審理判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境，在牢獄中的他又成為話題人物，有中國網友爆料他的公司遭到強制執行1896.75萬人民幣（約261.25萬美元），猜測應是廠商索賠成功。

網友翻出跟吳亦凡有關的三間公司，內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京 凡世文化傳媒有限公司，近日遭廣東中山市第二人民法院強制執行標的1896.75人民幣，相關內容為服務糾紛，資料顯示此前由吳亦凡代言的華帝股份有限公司曾向他提告，疑似索賠成功。

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吳亦凡日前被判處13年刑期，對此他不滿提出上訴，7月時二審開庭。據了解，因為吳亦凡的加拿大籍身分，駐北京的加拿大領事官員接到他庭審的通知後即要求出席，但這個請求遭中國當局拒絕。

此外他在獄中的生活傳聞四起，YouTuber「老王」爆料他某天洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自家，還有獄友曾看見吳亦凡在夜深人靜時，暗地裡偷偷掉眼淚，讓他也不禁感嘆，「奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力」。吳亦凡是從南韓男子團體EXO出道，離隊回中國發展後，人氣居高不下，未料2021年被網紅都美竹爆出酒桌選妃、性侵、誘騙多名未成年少女等醜聞，形象徹底跌入谷底。