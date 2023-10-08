我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

西藏希夏邦馬峰雪崩 2罹難2失蹤 各含1名美籍登山客

記者謝守真／即時報導
西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩，導致2人罹難2人失蹤1人重傷。（取自新華網）
西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩，導致2人罹難2人失蹤1人重傷。（取自新華網）

西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩事件，西藏自治區體育局表示，10月7日下午西藏希夏邦馬峰發生一起雪崩，導致登山客當中有2人遇難、2人失蹤，另有1人重傷。

新華社報導，西藏自治區體育局指出，此次雪崩事件發生在希夏邦馬峰海拔高達7600多公尺和8000公尺的地方。據現場救援人員透露，初步統計，雪崩造成1名美國籍登山客和1名尼泊爾籍登山客遇難，而另1名美國籍登山客及1名尼泊爾籍登山客失蹤，還有1名尼泊爾籍登山者重傷。

報導提到，希夏邦馬峰雪崩發生之後，西藏立即暫停於希夏邦馬峰的登山活動，並立即派出救援團隊趕赴該峰的登山大本營。截至目前，重傷的尼泊爾籍登山者已脫離生命危險，正由救援隊護送下撤。

從公開資料來看，希夏邦馬峰是全世界14座海拔800公尺級高峰之一，海拔8027公尺，位於西藏自治區日喀則市聶拉木縣境內。

此前，在今年1月，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口亦曾發生雪崩事件，該事件造成28人遇難。據悉，多雄拉山海拔4500公尺，山體陡峭、坡度陡峭，而派墨公路於2014年8月開工建設，全長達67.22公里。

由於公路沿線氣候多變，雪崩、塌方、強降雨、泥石流等自然災害頻發，因天氣變暖，風速加大，才導致當時雪崩事件的發生。

上一則

中國房市「銀十」恐落空 十一成交量年減2成

下一則

重慶洪崖洞遊客拒搭遊船 竟遭拉客業者辱罵窮酸

延伸閱讀

阿富汗西部規模6.3強震 罹難人數增至約120人

阿富汗西部規模6.3強震 罹難人數增至約120人
小飛機墜澳洲新南威爾斯州鄉下 4人罹難

小飛機墜澳洲新南威爾斯州鄉下 4人罹難
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難
亞塞拜然納卡區燃料庫爆炸罹難急遽攀升 已增至170死

亞塞拜然納卡區燃料庫爆炸罹難急遽攀升 已增至170死

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
關善祥。（取材自微博）

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

2023-09-30 20:23

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911