重慶洪崖洞遊客拒搭遊船 竟遭拉客業者辱罵窮酸

徐先生拍下對方辱罵他窮酸，「600塊錢的船坐不起，還出來玩什麼」。（取材自九派新聞）

中國「雙節」連假，各地熱門景點人潮絡繹不絕，然而有遊客卻玩得一肚子氣。一名網友分享到重慶洪崖洞景區旅遊時的經歷，表示遇到遊船業者拉客，因覺得價格太貴拒絕，竟遭對方罵窮酸，甚至當眾辱罵「殺人犯、強姦犯、矮窮矜」，氣得他報警。警方稍後稱已立案。

九派新聞報導，當事人徐先生表示，3日他與友人到重慶洪崖洞景區，一名賣票的人招徠他們去坐遊船，一問價格每人300元（人民幣，下同，約41.6美元），他們覺得價格太貴且時間上不允許，於是和朋友轉頭就走，沒想到業者竟對著他們大罵「沒錢出來旅什麼遊啊，600塊錢的船坐不起」。

洪崖洞當晚人潮。（取材自九派新聞）

徐先生拍下身穿白上衣的業者舉著手機錄影，並嗆「你會錄我不會錄嗎？來，大家看一下這個人，哇，是個強姦犯、殺人犯哦，快看，看他的細節，窮酸又沒有錢，還脾氣大。」

徐先生說，由於景區人流量特別大，自己覺得受到嚴重侮辱，便拿起手機開始錄影，但業者也拿起手機邊錄影邊辱罵，稱徐先生為「殺人犯、強姦犯、矮窮矜」。

徐先生拍下對方辱罵他窮酸，「600塊錢的船坐不起，還出來玩什麼」。（取材自九派新聞）

徐先生表示，自己全程並未罵對方一句，拍下影片蒐證後就報警，也不打算跟對方和解。重慶市公安局渝中區分局大陽溝派出所警員表示，已接受立案。

業者離譜行徑被PO上網，許多網友撻伐「太過分了，這是人身攻擊啊！」、「對這種人真的無語！」、「請嚴懲這種人！」

渝中文旅公號5日發布通報表示，目前公安機關已對無業拉客人員魯某某公然侮辱他人的違法行為，依據相關法律法規處以行政處罰。然而徐先生在留言區回覆稱，業者沒有道歉，且相關部門只是處罰業者300元。