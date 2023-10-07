女子多次陪酒醉臥街頭 山東泰安通報罰三人

男子扶著癱在地上人事不省的女子。一旁的服務員拿著瓶裝水，提醒女子喝點水，女子沒有任何回應。（視頻截圖）

山東泰安一名網友先前在網上連發連發12條短視頻，將自己許姓妻子和開發區管委會相關領導之間的關係公布於眾，稱妻子天天陪上級喝酒，回家就發酒瘋。近日泰安市聯合調查小組發布調查結果，認定有違規接受企業宴請，涉事3人被處分。

界面新聞報導，經查，影片中醉酒女子為泰安高新區建設管理部副科級幹部許某；影片拍攝發布者孟某某為自由工作者。上述兩人於2023年2月開始交往，8月30日晚酒後因感情糾紛發生爭執；8月31日凌晨，孟某某將以往錄製的許某醉酒視頻剪輯處理後發至網路。

影片中，許某說她和孟某某在一起半年，而且是在男方未離婚的狀態下交往。影片中還有提到的「張朋」(男)為泰安高新區黨工委委員、管委會副主任「張同」(女)，兩人違規接受企業宴請。調查也發現，許某及張姓二人還有其他違規接受宴請問題，但未發現許某與泰安高新區黨工委委員、管委會副主任張某存在不正當關係。

據報導，經調查認定，三人無視中央八項規定精神，違規接受宴請，違反廉潔紀律；許某作為黨員幹部，在公共場所有不當行為，違背社會公序良俗，造成不良影響。依相關規定，給予張某（男）撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為二級主任科員；給予許某黨內嚴重警告、政務撤職處分，降為九級管理崗；給予張某（女）黨內嚴重警告處分，調離工作崗位。