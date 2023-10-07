深圳樓盤造價1億 未完工已提取10億元

深圳一安居屋項目被指總造價1億，未完工卻已經提取10億。 (取材自南方都市報)

多名網友反映，位於深圳市龍華區的天和北苑項目，建設進度緩慢，工程未完工，開發企業就已超額提取建設資金達10億元（人民幣，下同），而這個項目總造價才1億元；當地官方回應，已命令開發公司將預售款資金帳戶納入行政監管範圍，並要求銀行配合，嚴格監督開發企業專款專用。

南方都市報報導，公開資料顯示，天和北苑項目位於深圳市龍華區福城街道龍觀大道與石清大道交叉口。項目住宅全部為安居型商品房，一共三棟塔樓，預計交付使用時間為2025年6月30日前，開發商為深圳市栢恒商貿有限公司，隸屬遠洋集團旗下。

網友表示，天和北苑工程施工進度緩慢，依施工計畫回饋7月底可以實現北苑三個單位全部封頂；但施工進度一直在拖延；經保障署溝通回饋8月31號可以封頂，但是又一次沒有完成封頂，開發商一直在磨洋工。

深圳市住房及建設局對此回應，市府住房建設局已約談建設單位工程負責人及企業負責人，並發函督辦，要求加快施工進度，確保按時交樓。天和北苑已於9月19日封頂。

據報導，該建設案還有另一個掀起網友討論的問題，網友附上的工程概況圖顯示，該工程總造價為1.041億元，實際未完工就已經提取了10億元，多名網友呼籲有關部門介入調查，將資金納入監管。

龍華區住房及建設局回應表示，「本局命令開發公司將預售款資金帳戶納入行政監管範圍，開發企業表示同意並予以配合。由於銀行配合度較低，本局發函要求監理銀行配合將專案預售資金帳戶納入行政監理範圍，本局將加強與市府住建局和銀行溝通協調，盡快將天和北苑計畫預售款資金帳戶納入行政監理範圍，嚴格監督開發企業專款專用。」