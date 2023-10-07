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廣西人妻舉報丈夫與幼兒園長開房 小三是閨密…反嗆1句話

中國新聞組／北京7日電
謝女放上網視頻顯示，女園長隨她老公進入了房間。（視頻截圖）
謝女放上網視頻顯示，女園長隨她老公進入了房間。（視頻截圖）

廣西謝姓女子日前在網上自爆，指控無業的丈夫和一名幼兒園女園長開房間並長期租房同居，女園長還是自己相識10年的好友。兩人姦情被她發現後，女園長數度反嗆是她沒能力管好老公。謝女網上發文並附上一段長度約76秒的兩人開房監控。官方稱監控中的女子確為幼兒園園長，正調查中，同時將加強對民辦幼兒園的監管。

綜合報導，10月5日，謝女在網上曝光了無業丈夫與幼兒園園長開房的視頻，引發熱議。網傳監視器畫面顯示，10月1日當天，一名男子帶領一名女子進入了某飯店。視頻發布者謝女說，這名男子是她的丈夫，而女子是本地一個幼兒園的院長，兩人認識將近10年，女園長還曾參加過她與丈夫的婚禮。

謝女並稱，她的丈夫長期沒有工作，而是與這位女園長在外租房。兩人的姦情被她發現後，女園長非常囂張，不僅毫不反省自己的錯誤，還數度傳信息反嗆她沒能力管好丈夫，甚至稱她和自己丈夫的不正當關係一直在持續。

謝女說，發現丈夫與女園長有不正當關係後，她已將情況反饋給了教育局，並做好了離婚的準備。

這一事件迅速引起網民們對謝女丈夫和女園長的批評，尤其對女園長不認錯反而高姿態責備正宮的行為強烈抨擊。

對此，廣西鐘山縣教育與科學技術局在10月6日發布通報指出，經核實，視頻中涉事女子為一鄉鎮民辦幼兒園園長。針對民辦幼兒園可能存在的師德師風問題，將聯合相關部門進一步核實，同時加強對民辦幼兒園的監管。

不過據香港01報導，網路上也出現了覺得官方「管太寬」的意見，紛紛把焦點放在個人私隱問題上，認為私隱在事件中不被尊重，質疑「監控視頻如何流出？承擔何種法律責任？」，「出軌是道德問題，但洩露公民私隱是違法行為」，要求警方介入調查。

教育局 香港

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