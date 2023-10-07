不聽勸轉帳12次 上海38歲老師被詐400萬仍想和騙子結婚

做筆錄時，袁女士哭著說，她仍相信，「他會過來跟我結婚的。」（取材自金羊網）

上海38歲袁姓女老師在網路上與一名男子熱戀，男子介紹她投資 「比特幣 」，她抵押房子陸續投進400萬人民幣，民警12度趕到轉帳現場勸阻，她就是不聽。直到看到受害女性傳來的信息才知受騙報警，但直到做筆錄時她還是不願承認對方是騙子的事實，崩潰哭著一再重複說著：「我不相信，他會過來跟我結婚的。」

案件聚焦微信 公眾號報導，袁女士是名單身老師，她在網路上認識了一名外表俊朗，家境殷實的男子。兩人戀愛後，男子為她介紹了一個做「比特幣」的投資平台，鼓勵她投資。從去年11月到今年3月，袁女士抵押房子陸續投進去400萬，12次轉帳時民警都趕到現場進行勸阻，可袁女士始終不聽勸。

今年3月9日這天，是警方第12次對袁女士展開反詐勸阻，她一樣聽不進去，並稱對方明明承諾會跟她結婚，可警察卻一直說他是騙子，認為警察一再逼她承認男友是騙子，給她造成了生活壓力和負擔。直到她收到其他女生私訊告知男子是騙子，要她趕快去報警，她才找上警方。

袁女告訴警方，一開始男子讓她去一個做「比特幣」的平台投資，後來稱資金被凍結了，為解凍資金，她陸續投進去了接近400萬元。做筆錄時，袁女情緒崩潰，口中再三重複「我不相信」，哭著說，她仍堅信「他會過來跟我結婚的。」

這是騙子發在社交平台上的照片和視頻，他擁有俊朗的外表，而且看起來家境殷實，最重要的是還富有愛心喜歡小動物。（取材自微信）

警方指出，袁姓女老師落入的是「殺豬盤」式騙局，它其實是披著交友外皮的虛假投資理財的詐騙，儘管民警使出了渾身解數，但是被深度洗腦後的袁女士，始終寧願相信警察是騙子，也不願意相信對方是騙子。但事實上，這個所謂做「比特幣」的平台，是騙子的道具。

據袁女出示對方發在社交平台上的照片和視頻，他擁有俊朗的外表，而且看起來家境殷實，最重要的是，還富有愛心喜歡小動物。對於單身女性說，如果這一切是真的，他絕對是適合結婚的高品質男性。可是這些照片，不過是騙子從網路上偷來的，目的就是釣「魚」。

不少網民對於這位女老師的評論是「她不是不願相信騙子是騙子，而是她覺得沒面子，打從心裡覺得：我讀那麼多書，我這麼有能力賺錢這麼多錢我怎麼能遇上騙子呢！所以做鴕鳥」，「她喜歡的是人設而不是這個人」；也有人歪樓問「老師！怎麼存的400萬！現在的老師，這麼有錢嗎」。