河南音樂節竊案 當地女主持人控「地域黑」號召「南陽人頂起來」

迷笛音樂節現場。（取材自微博）

河南 南陽迷笛音樂節發生樂迷物品被村民集體搜刮，官方指警方介入調查，但未提究責，引發不滿。當地一名廣播主持人近日含淚控訴，稱南陽遭「地域黑」是「動了誰的蛋糕」?當地官媒緩頰，再度引來「法治意識淡薄」撻伐。北京 日報評論稱，帶偏輿論焦點只會淹沒問題實質，要讓踩法律紅線的人都嘗到後果才是重點。

來源：YouTube

上觀新聞報導，「2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部」5日發布通報稱，對音樂節失竊事件深表歉意。公安機關已進行專案偵查調查，相關人員已到案，追回了相關物品。已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，其餘物品正在核實聯繫。

南陽女主持人含淚控訴「地域黑」引熱議。（影片截圖）

河南大象新聞對此事件發表評論寫道，「前事不忘，後事之師。希望南陽明年更上一層樓，也希望樂迷能走出地域偏見，更加純粹地享受音樂。」南陽迷笛音樂節的「大夢」，不能因「盜竊」而被抹殺。

據巨浪視頻，一個認證為「南陽交通廣播主持人」，暱稱為「主持人青青」的帳號發布了一段談論迷笛音樂節盜竊事件的視頻。影片中，這位主持人聲淚俱下，猜測是南陽迷笛音樂節動了誰的蛋糕，才招到故意抹黑，並在視頻配文中號召「南陽人頂起來」。她表示，不管是挨打挨罵，我們都站著忍著受著改正，但是我們不能接受那些故意的拉踩和抹黑。」

但網易評論到，真是越描越黑的趕腳，到底是丟還是偷？無腦的地域黑相信大家都會堅決反對，但是善意的批評和建議，不是地域黑，偷了就是偷了。該抓的抓，該判的判，絕不徇私枉法。哭哭啼啼有什麼用？呼籲嚴格執法更有利於大家改善印象。看來南陽不光是少數村民們，某些主持人也是這樣法治意識淡薄。

北京日報評論也說，迷笛音樂節現偷竊，一定程度上破壞了城市口碑，令人遺憾。而輿論場上，有個別人又藉機炒作起了所謂的「地域黑」。一出事就貼上地域標籤，激發地域對立，對於問題的解決毫無意義，還會淹沒問題實質，帶偏輿論焦點。

俗話說，文明都是管出來的。該重罰的重罰，該拘留的拘留，只有讓每個越過法律紅線的人都嘗到後果，才能扭轉「有便宜不佔就是吃虧」的臆想，破除「法不責眾」的心態。