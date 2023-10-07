我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／天災頻發 紐約已非長久宜居之地

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

河南音樂節竊案 當地女主持人控「地域黑」號召「南陽人頂起來」

中國新聞組／北京7日電
迷笛音樂節現場。（取材自微博）
迷笛音樂節現場。（取材自微博）

河南南陽迷笛音樂節發生樂迷物品被村民集體搜刮，官方指警方介入調查，但未提究責，引發不滿。當地一名廣播主持人近日含淚控訴，稱南陽遭「地域黑」是「動了誰的蛋糕」?當地官媒緩頰，再度引來「法治意識淡薄」撻伐。北京日報評論稱，帶偏輿論焦點只會淹沒問題實質，要讓踩法律紅線的人都嘗到後果才是重點。

來源：YouTube

上觀新聞報導，「2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部」5日發布通報稱，對音樂節失竊事件深表歉意。公安機關已進行專案偵查調查，相關人員已到案，追回了相關物品。已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，其餘物品正在核實聯繫。

南陽女主持人含淚控訴「地域黑」引熱議。（影片截圖）
南陽女主持人含淚控訴「地域黑」引熱議。（影片截圖）

河南大象新聞對此事件發表評論寫道，「前事不忘，後事之師。希望南陽明年更上一層樓，也希望樂迷能走出地域偏見，更加純粹地享受音樂。」南陽迷笛音樂節的「大夢」，不能因「盜竊」而被抹殺。

據巨浪視頻，一個認證為「南陽交通廣播主持人」，暱稱為「主持人青青」的帳號發布了一段談論迷笛音樂節盜竊事件的視頻。影片中，這位主持人聲淚俱下，猜測是南陽迷笛音樂節動了誰的蛋糕，才招到故意抹黑，並在視頻配文中號召「南陽人頂起來」。她表示，不管是挨打挨罵，我們都站著忍著受著改正，但是我們不能接受那些故意的拉踩和抹黑。」

但網易評論到，真是越描越黑的趕腳，到底是丟還是偷？無腦的地域黑相信大家都會堅決反對，但是善意的批評和建議，不是地域黑，偷了就是偷了。該抓的抓，該判的判，絕不徇私枉法。哭哭啼啼有什麼用？呼籲嚴格執法更有利於大家改善印象。看來南陽不光是少數村民們，某些主持人也是這樣法治意識淡薄。

北京日報評論也說，迷笛音樂節現偷竊，一定程度上破壞了城市口碑，令人遺憾。而輿論場上，有個別人又藉機炒作起了所謂的「地域黑」。一出事就貼上地域標籤，激發地域對立，對於問題的解決毫無意義，還會淹沒問題實質，帶偏輿論焦點。

俗話說，文明都是管出來的。該重罰的重罰，該拘留的拘留，只有讓每個越過法律紅線的人都嘗到後果，才能扭轉「有便宜不佔就是吃虧」的臆想，破除「法不責眾」的心態。

北京 河南

上一則

杭州亞運／主辦燒錢…中國砸2248億人民幣 總收入僅53億

下一則

十一黃金周 110萬陸客訪港

延伸閱讀

要復出? 陳冠希希音樂節唱跳 梁朝偉隔空助陣

要復出? 陳冠希希音樂節唱跳 梁朝偉隔空助陣
要復出了？ 陳冠希音樂節賣力唱跳 「大咖影帝」隔空助陣

要復出了？ 陳冠希音樂節賣力唱跳 「大咖影帝」隔空助陣
河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬

河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬
上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視

上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞