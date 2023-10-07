手機丟20多天… 廣州女比對500戶WiFi名稱 跨60公里找回

梁女一戶一戶搜索Wi-Fi，從一樓開始，逐層往上行進。（取材自電腦報）

廣東廣州梁女士的手機不慎遺失，她透過備用機登入遺失手機的ID，靠著「查找設備」App ，追到60公里外（約37.3英里，以下同）的佛山小區，並逐一比對了500戶WiFi名稱，終於在丟機20多天後，成功找到手機，報警拿了回來。梁女「尋機影片」在多個平台登上熱搜，數百萬人瀏覽。

來源：YouTube

據電腦報、澎湃新聞報導，梁女說，她的手機是在8月27日前後丟失的，當時她給丟失的手機打電話，能打通，但是無人接聽，到後面就直接提示關機了。之後再嘗試發短信，但一直沒有回應，後來覺得沒辦法，就準備放棄了。

梁女士隨即啟用了備用手機。9月初，梁女士手機內的支付系統連續幾天收到某個遊戲的帳單提醒，梁女士擔心自己銀行帳戶安全，覺得有必要試試把手機找回來。梁女士找到手機上的「查找設備」App，用自己的ID成功登錄後發現，丟失的手機定位在廣東省佛山市某小區，與她相隔有60多公里，近期有人使用，該手機所連接的Wi-Fi名稱也能清晰顯示。

梁女透過ID看到手機所在地址，找到60公里外手機所在的小區，該小區大樓每棟高達26樓，她逐棟逐樓層比對，把500戶的WiFi都找了一遍。最終，確定丟失手機所在的門牌號，便報警請求協助。員警到場後，梁女直接將手機的「丟失模式」打開，手機也隨即發出了聲響，她成功將手機奪了回來。

梁女的一番操作，讓不少網友「讚嘆」不已，紛紛表示「沒想到還有高端玩法」、「學到了，建議出個攻略」，也有人對其毅力大感佩服，梁女也為其他人尋回手機，提供了一個新的思路。

據報導，現在的主流手機品牌都有「尋找手機」的功能，可以快速定位手機目前位置。像這次梁女是開啟「查找設備」App。雖然使用手機找回功能需要滿足幾個條件，但是至少可以透過尋找裝置功能裡的「清除資料」遠端清除手機中的個人資料，以免造成其他損失。

據澎湃新聞，梁女拿回的手機，因之前未設密碼，資料以及社交帳號的內容都已被清空，她說，比丟失手機更遺憾的是「我的青春沒有了」，但並她不打算追究。

有律師表示，路人拾得遺失物，經警察介入退還手機，拾得人不構成犯罪。然而，行為人刪除手機中的相關資料，卻涉嫌侵犯隱私 權，失主可以要求其道歉、賠償損失等。