「可汗」字眼敏感？ 蒙古史詩劇「失傳玉璽」 中國公演被驅逐

蒙古劇「失傳玉璽」宣傳海報。（取材自微博）

蒙古國史詩劇「失傳玉璽」原定上月在中國內蒙古首府呼和浩特公演，但該劇組稱，開演前突接獲「上級指令」讓他們轉移到300公里外的鄂爾多斯演出，且演出前供電突中斷，事後演員和工作人員還被扣留了六天，直到9月25日被驅逐出中國都沒能演出一場。他們認為停演事件與「匈奴帝國」、「可汗」字眼引起中共 擔憂有關，也有分析稱肇因可能是蒙古總理訪美。

美國之音報導，這部蒙古國音樂舞蹈劇原名為「蒙古可汗」，在中國上演定名為「失傳玉璽」，此前已在蒙古上演了一年多，獲得許多讚譽。「失落玉璽」講的是一個虛構的故事，背景設定在2000年前的匈奴帝國初期，講述英勇的阿爾丘可汗（Archug Khan）如何建立王朝。

「失傳玉璽」原計畫於9月19到26日在呼和浩特藝術劇院公演，可就在上演前夕，中國方面突然通知劇組，讓他們轉移到300公里以外的鄂爾多斯演出，並稱這是共產黨 上級的指令。「『匈奴帝國』和『可汗』這些字眼看來引起中國共產黨的擔憂，」該劇組的女發言人說。

劇組聲稱，在製作過程中，演員就一直受到監視。在首場演出開始前，供電突然中斷，觀眾無故被拒絕入場。「失傳玉璽」劇組人員有130人，包括六名英國公民，舞台和技術設備價值200萬英鎊（約243萬美元）。中國著名的蒙古歌手騰格爾參加演出，成千上萬的門票已售出。

之後，演員和工作人員被扣留六天。中國當局禁止製作團隊在公共場合穿戴蒙古傳統服飾，也不允許他們取回舞台、服裝和技術設備，並阻止他們排練，甚至不讓他們回家。9月25日，劇組被驅逐出中國，他們在中國沒能演出一場表演。

蒙古與中國外交關係一直不錯，但最近如十世班禪的命名和蒙古總理訪問美國等，都沒有得到中國的好感。德國 特里爾大學的尼亞姆多吉（Manlai Nyamdorj）表示，這次事件不會對蒙古和中國的雙邊關係產生太大影響，但最終蒙古將受到重大損失。