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舅媽批新娘「單親，沒教養」 婚宴雙方親戚互毆大亂鬥

中國新聞組／北京6日電
婚禮亂鬥現場。（取材自微博）
婚禮亂鬥現場。（取材自微博）

微博近日流傳一段婚宴影片，每位賓客怒氣沖沖，互拿桌上的盤子丟人，還舉起椅子砸人。有網友透露，如此混亂的場面，是因為在場的新郎舅媽不滿新人沒給自己敬酒，罵了新娘一句「單親，沒教養」，引發雙方親友互毆，美好的婚宴頓時成了一場大亂鬥。

來源：YouTube

綜合媒體報導，溫州近日一場婚禮，被親戚間的爭執變成了混亂的鬥毆。事情的起因，據網友爆料是新娘在敬酒時，新郎的舅媽因上廁所未趕上，回來後便直罵新娘「單親，沒教養」，儘管新娘與新郎後續想補敬酒，但舅媽仍繼續挖苦新娘，使女方舅舅不滿，帶著新娘的親朋好友討公道，進而引起兩方衝突。

另一個網傳的版本是，舅媽認為新娘找男方父母要了許多錢，且當天在機場接舅媽時，舅媽先到機場，但被告知要等一下新娘的親戚，然後一起坐車回去，搞得舅媽不高興。另外，舅媽的兒子比新郎年紀大但是還沒結婚，舅媽心裡憋屈，心情更不好。

影片底下，許多網友批評舅媽的行為，並認為兩方過去可能早已有衝突，「怎麽可能是因為不敬酒，藉口罷了，絕對借題發揮，這家親戚可以徹底斷了」、「感覺就是故意的」、「這舅媽就是故意的，正常人誰會為這點小事大鬧婚禮啊」、「有這樣的親戚也是夠倒楣的」、「這舅媽可以被她的親戚朋友們拉入婚禮黑名單了」。

微博

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