我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

河南音樂節集體竊案 官稱村民誤撿拾 網友怒批甩鍋

中國新聞組／北京6日電
村民「大亂盜」河南音樂節露營區，官方說是網友謊稱清場，造謠者已抓獲。（取材自封面新聞）
村民「大亂盜」河南音樂節露營區，官方說是網友謊稱清場，造謠者已抓獲。（取材自封面新聞）

河南南陽迷笛音樂節近日發生大量財物失竊案，樂迷指控當地村民集體偷竊犯案，不僅偷帳篷財物還不放過內衣褲。音樂節官方昨晚發布通報道歉，並指是因兩名網友發布「活動結束要清場」不實信息，才引發村民「撿拾」；但通報中又稱，警方已落實被竊案件65起，卻未提究責。通報引起網友不滿，怒批官方藉甩鍋給造謠者幫公然偷盜的村民脫罪，「中國還有王法嗎？」

為期4天的「2023中原迷笛音樂節」2日落幕。3日傳出在露營區紮營的樂迷大量財物被竊，一度有近100名樂迷上報稱遭當地村民開亖輪車集體來「搜刮」，被竊物品包括手機、平板電腦等，損失數千到數萬元人民幣不等。消息傳出引來輿論譁然，當地村民被指控公然竊盜行為引來各界撻伐，還引發河南人被「地域黑」的謾罵。

據澎湃新聞報導，2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部昨對此發布通報指出，迷笛音樂節閉營前後有樂迷反映物品遺失、被盜，「對此我們感同身受、深感歉意」。

同時，警方已進行專案偵查，目前已對發布「好多帳篷誰需要過來拿」不實信息，煽動誤導村民的陳某依法刑事拘留；對發布「碗口粗的電纜被偷了」謠言的張某某（微博網名「老talk」）依法調查。並稱將對個別組織機構透過網路故意放大抹黑南陽與迷笛，甚至花錢購買熱搜煽風點火的行為，保留追究法律責任的權利。

截至目前，當地警方共接獲報案73起，落實被竊案件65起，已抓獲拘留一些盜竊者，追回部分財物；據樂迷登記狀況，已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，指揮部將繼續加強尋找、追繳力度。南陽部分愛心企業和人士已提出對受損樂迷給予補償，無法追回的損失經核實後將予以彌補。為回饋廣大樂迷，一年內持音樂節購票資訊免費遊覽臥龍崗文化園和中國月季園。 

村民「大亂盜」河南音樂節露營區。（取材自封面新聞）
村民「大亂盜」河南音樂節露營區。（取材自封面新聞）

據上游新聞報導，當地鎮政府稱，偷竊只是極個別行為，遺失物品也並非網上所說那麼多，多數村民誤以為物品丟棄不要才撿拾，正號召村民將撿拾物品上交。當地黃山村村委會幹部表示，多數村民誤以為音樂祭結束後東西不要了，所以才進去撿拾重複利用，不可能集體偷竊。目前上交物品主要是靴子、墊子、椅子、雨衣、飲料等。

對於南陽官方的通報，大批網友怒批，「上交物品主要是靴子、雨衣、飲料，如果偷了值錢的財物，他們會自己上交嗎」、「這分別就是盜竊，怎麼還號召上交？這要直接法辦啊」、「這分明是甩鍋給造謠者」、「有人造謠就可以偷嗎？應該追究偷盜者刑責」、「官方公然幫村民脫罪，真開了眼界」、「中國還有王法嗎？」

村民「大亂盜」河南音樂節露營區。（視頻截圖）
村民「大亂盜」河南音樂節露營區。（視頻截圖）

河南 微博

上一則

十一返程提前 近3600萬車堵路上 「開12小時沒能出江西」

下一則

融創上岸了？ 中國房企境外債重組 首家獲准

延伸閱讀

要復出了？ 陳冠希音樂節賣力唱跳 「大咖影帝」隔空助陣

要復出了？ 陳冠希音樂節賣力唱跳 「大咖影帝」隔空助陣
河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬

河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬
上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視

上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視
摩托警405高速車禍亡 曾在音樂節槍案救人

摩托警405高速車禍亡 曾在音樂節槍案救人

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售