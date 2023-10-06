河南音樂節集體竊案 官稱村民誤撿拾 網友怒批甩鍋

村民「大亂盜」河南音樂節露營區，官方說是網友謊稱清場，造謠者已抓獲。（取材自封面新聞）

河南 南陽迷笛音樂節近日發生大量財物失竊案，樂迷指控當地村民集體偷竊犯案，不僅偷帳篷財物還不放過內衣褲。音樂節官方昨晚發布通報道歉，並指是因兩名網友發布「活動結束要清場」不實信息，才引發村民「撿拾」；但通報中又稱，警方已落實被竊案件65起，卻未提究責。通報引起網友不滿，怒批官方藉甩鍋給造謠者幫公然偷盜的村民脫罪，「中國還有王法嗎？」

為期4天的「2023中原迷笛音樂節」2日落幕。3日傳出在露營區紮營的樂迷大量財物被竊，一度有近100名樂迷上報稱遭當地村民開亖輪車集體來「搜刮」，被竊物品包括手機、平板電腦等，損失數千到數萬元人民幣不等。消息傳出引來輿論譁然，當地村民被指控公然竊盜行為引來各界撻伐，還引發河南人被「地域黑」的謾罵。

據澎湃新聞報導，2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部昨對此發布通報指出，迷笛音樂節閉營前後有樂迷反映物品遺失、被盜，「對此我們感同身受、深感歉意」。

同時，警方已進行專案偵查，目前已對發布「好多帳篷誰需要過來拿」不實信息，煽動誤導村民的陳某依法刑事拘留；對發布「碗口粗的電纜被偷了」謠言的張某某（微博 網名「老talk」）依法調查。並稱將對個別組織機構透過網路故意放大抹黑南陽與迷笛，甚至花錢購買熱搜煽風點火的行為，保留追究法律責任的權利。

截至目前，當地警方共接獲報案73起，落實被竊案件65起，已抓獲拘留一些盜竊者，追回部分財物；據樂迷登記狀況，已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，指揮部將繼續加強尋找、追繳力度。南陽部分愛心企業和人士已提出對受損樂迷給予補償，無法追回的損失經核實後將予以彌補。為回饋廣大樂迷，一年內持音樂節購票資訊免費遊覽臥龍崗文化園和中國月季園。

村民「大亂盜」河南音樂節露營區。（取材自封面新聞）

據上游新聞報導，當地鎮政府稱，偷竊只是極個別行為，遺失物品也並非網上所說那麼多，多數村民誤以為物品丟棄不要才撿拾，正號召村民將撿拾物品上交。當地黃山村村委會幹部表示，多數村民誤以為音樂祭結束後東西不要了，所以才進去撿拾重複利用，不可能集體偷竊。目前上交物品主要是靴子、墊子、椅子、雨衣、飲料等。