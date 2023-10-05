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誰按緊急停止鍵？武漢空軌開通一周 出岔被砸窗

記者賴錦宏／綜合報導
武漢空軌門被擠掉。（取材自微博）
武漢空軌門被擠掉。（取材自微博）

號稱中國第一條空軌，武漢空軌開通才一周，就發生車廂玻璃被敲破事件。疑似有乘客按下緊急停止按鍵，導致車輛斷電，車停了十多分鐘後，車廂內缺氧，有民眾頭暈下拿鐵鎚敲破玻璃，車廂門損毀。目前，受損車廂已進廠修理中，空軌仍有車輛正常營運。

影音來源：YouTube

據每日經濟新聞報導，10月2日乘客發布影片稱：「武漢空軌，門被擠掉。」從影片來看，有疑似門的物體搭在空軌和安全柵欄之間，許多旅客在月台等候。

有自稱是乘客的網友稱，「車廂裡前面有人故意按了急停，車就不走了，驅動系統斷電，也開不了門，才不過十多分鐘，就有兩個人砸玻璃門了，當玻璃被砸時，前門已被工作人員從外向內打開，準備重新開機，玻璃卻被『不懷好意』的人砸了」。

另有中國網友表示自己是被困人員之一被困了十多分鐘，已經出現頭暈缺氧，裡面有小孩子都流汗了，玻璃起霧，外面工作人員不開門，車廂裡有人砸玻璃，後面車門就開了，逃出來了。

另外還有乘客拍下了當時空軌上的臨時停車提示：「尊敬的各位乘客，終點站龍泉山。現在是臨時停車，請不要靠近車門，給您帶來不便，敬請原諒！」

另據南方都市報報導，3日，武漢光谷空軌旅遊線工作人員表示，確實有故障發生，但門不是被擠壞，而是被遊客弄壞。該工作人員表示，目前空軌已在正常運營，運行安全可以保證。

瀟湘晨報則報導稱，武漢光谷空軌旅遊線客服一工作人員表示，事情具體情況不是很清楚，「只聽說是有人砸了車廂玻璃。」目前受損車廂在維修，其他車廂可以正常運行，乘客可以正常購票乘坐。

值得注意的是，9月26日上午10時，武漢光谷空軌旅遊線剛剛開通運營，這也是中國首條開通運營的懸掛式單軌線路。

其規畫總長26.7公里，目前，開通第一期工程，線路全長10.5公里，共設6個站點，分別為九峰山站、高新大道站、高新二路站、高新四路站、綜保區站、龍泉山站。此空軌可串連兩端的九峰國家森林公園、龍泉山明楚王墓考古遺址公園等武漢著名旅遊景點。

空軌列車採用全自動無人駕駛模式運營，最高運行時速60公里，初期採用2節車廂，最多能容納220餘人，同時可在2-3節車廂之間靈活編組，適應不同客流運輸需求。

票價方面，目前光谷空軌車票分為月票、單次票及單日票三種。其中，月票人民幣120元（約16.6美元），日均4元，一個月有效期內、每日乘坐不限次數；單次票及單日票，開通之日起、至此次十一長假結束，統一為30元。

武漢空軌是中國第一條懸掛式商業營運空軌，營業不到一星期。（取材自武漢光谷旅投官方...
武漢空軌是中國第一條懸掛式商業營運空軌，營業不到一星期。（取材自武漢光谷旅投官方微信）

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