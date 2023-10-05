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舉牌「欠債還錢」 雲南高校軍訓演武警驅討薪工惹議

中國新聞組／北京5日電
參與軍訓的學生，有人拿著寫有「欠債還錢」的標語。（視頻截圖）
參與軍訓的學生，有人拿著寫有「欠債還錢」的標語。（視頻截圖）

近日雲南楚雄師範學院軍訓匯報中，身著迷彩服的學生和舉牌「欠債還錢」的學生，被指扮演「討薪農民工」和「武警」激烈對抗，引發廣泛關注；楚雄當地知情人士表示，雙方均為該校2023級新生，一方學生扮演的是國防後備連，通過防爆隊形變換，驅散控制「不法分子」。

影音來源：YouTube

南方都市報報導，從網友發布的多段影片可以看到，在學校田徑場上，多名身穿迷彩服的人員手持盾牌變換隊形，跟另一支身著便服的隊伍進行對抗，後者不時向對方拋擲物品，其中有人戴著黑頭套，有人舉牌「欠債還錢」，現場氣氛激烈，飄散起藍色煙霧；最終，身著便裝的隊伍被控制「扭送」出場。這段影片被部分網友解讀為，由大學生扮演的「武警」和「討薪農民工」在對抗，引發廣泛關注。

知情人士表示，雙方隊伍均為楚雄師範學院2023級新生；該校曾舉行2023級學生軍訓成果匯報大會，「防爆隊形變換」是表演節目之一。

據報導，影片中其中一方學生扮演的隊伍，確實有人舉牌「欠債還錢」，另一方學生扮演的是國防後備連，該名知情人士表示，「想展現的是不法分子煽動不知真相的群眾，以討薪的名義來發起攻擊行為，然後被勸導、喊話，以防爆隊形的變換，將不法分子驅散，最終控制。」此外，現場的彩色煙霧系煙霧彈產生，是用來製造氛圍，整個表演過程中沒有攻擊行為。

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