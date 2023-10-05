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上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視

中國新聞組／北京5日電
南陽「迷笛音樂節」參與者財物傳出大量失竊。(視頻截圖)
南陽「迷笛音樂節」參與者財物傳出大量失竊。(視頻截圖)

河南南陽「迷笛音樂節」參與者財物疑遭當地村民集體搜刮事件，引發部分自媒體及網民對河南人的地域歧視，河南在2008年被稱是「妖魔化省分冠軍」等黑歷史再度被扒了出來。媒體評論稱，這起事件讓當地營造的熱情好客與狂歡意象面臨了「童話的破滅」，南陽市這場城市盛宴讓河南人又被和「偷東西」綁在一起了。

來源：中國小人物

河南人成為不少中國網民嘲諷的對象的時間已不可考，但網路上一句形容河南是犯罪溫床的順口溜則很多人都聽過：「十億人民九億騙，河南人民是教練，總部設在駐馬店」，河南又因此被一些人稱為「詐騙大省」；而2000年河南商人在棉花添加25%回收棉等雜物再賣給下游工廠，碾米時摻入被工業油汙染米的「毒大米」事件，都更拉近了「河南人與惡的距離」。

毒大米、黑棉花不是河南特有的犯罪事件，但明報曾報導，只要扯上河南，網民及輿論都有些不理性，把河南冠以「造假之省」、「詐騙之省」，是髒亂差和不靠譜的同義詞，2008年甚至流傳「被妖魔化省分排行榜」，第1名就是河南省。

曾有一篇題為「河南人汙名化現象的調查與探討」文章分析，河南人會被曲解，原因是人口大省，出外勞工的人數多，其中少部分人違法就造成各界既定印象，致河南人被一概而論。不僅影視作品醜化河南人，廣東部分工廠也曾明確規定不聘用河南籍員工。

回到此次音樂節失竊事件，澎湃新聞在一篇「上個廁所帳篷就沒，毀了音樂節的都市童話」評論中指出，社群平台上留言、照片顯示，遊客的帳篷以及裡面的財物，被當地村民當著遊客的面瘋狂盜取、搜刮，對照之前「連南陽小學生都在歡迎你」的熱情好客、迷笛狂歡、泥地撒野的城市童話，冷熱的場景切換得過快，讓南陽音樂節的遊客突然感到了童話的破滅。

如今，南陽市這場城市盛宴給大眾的印象和「偷東西」綁在一起了。城市的美譽度，可能毀在極少數人不文明的行為中。此事件考驗著城市主管機關、主辦單位的能力、付出與智慧，也希望事件不要陷入「地域攻擊」的無聊口水當中，畢竟害群之馬是極少數。

河南 詐騙 歧視

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