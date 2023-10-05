殘障女被掛網上徵婚還標價彩禮18萬 網轟：這是販賣人口

殘障女性被掛網上徵婚還「明碼標價」彩禮18.8萬人民幣視頻截圖。（取材自九派新聞）

某短視頻平台一名自稱是正規婚介的主播近日發布多則徵婚視頻，其中一段視頻在一張女子照片旁寫著「農村女孩21歲，八成智商，聽話，能踏實過日子」，並明碼標價「彩禮為18.8萬」（人民幣，下同），交完彩禮及介紹費就能把人領走，還稱正常的女孩都在15萬以上。部落客及網友質疑這是在販賣人口，警方已介入調查。

九派新聞報導，據巨浪視頻報導，10月3日，雲南紅河州一部落客發文稱，某短視頻平台主播發布的徵婚視頻引人不適。視頻中，有一名智力障礙的女性，聘金明碼標價為18.8萬，還寫著「農村女孩21歲，八成智商，聽話，能踏實過日子！看上的趕緊聯繫。」

查詢後發現，在該短視頻主播的帳號上，還有大量類似的徵婚資訊。聘金明碼標價，涉及的女性不乏智力障礙、身體殘障等狀況。

該主播表示，他們是正規婚介，有需求可以到他們的線下婚介所相親，交完彩禮，另付2萬元介紹費就可以把人領走，先結婚後戀愛。「每個人的聘金都不一樣，正常的女孩都在15萬以上」，並稱「我們這邊每天都有男孩過來，全國都有」，都是「一對一服務，過來一個成功一個，一個星期內領好證並把老婆帶回去」。

至於殘障的女性，該主播說，「要父母找我們，所有的程序都是正規程序，必須見父母，我們這還有律師弄的合約。」

對此，網友們紛紛表示，「這不是販賣人口嘛？」，「明碼標價，交完錢就能把人帶走，這和拐賣有什麼區別」，「博眼球？」「太離譜了，支持嚴查嚴懲」。

婚介所所在轄區派出所工作人員表示，建議不要相信此類訊息，對於該婚介所以及短視頻主播的情況，會進一步調查落實。

目前，該信息及相關報導已在微博 被刪除，搜尋僅出現「根據相關法律法規和政策，該主題內容未予顯示」字樣。