又見中國人偷渡南韓 22人涉非法登陸港口全數被捕

南韓海洋警察拘捕21名涉嫌偷渡的中國男子。圖為示意圖。（路透）

22名企圖跨海偷渡南韓 的中國人，日前全部被南韓警方抓捕；其中21人先在南韓西部港邊非法停泊時遭捕，1人提前脫身，稍晚在京畿道安山市熟人家中被捉拿歸案。

韓聯社報導，南韓保寧海洋警察署指，被捕的偷渡客 多半約40多歲，包括朝鮮族在內，均為中國籍，偷渡船從中國出發，具體的起航地點和偷渡經過有待調查，南韓海警認為該船來自距韓最近的山東省威海地區。

這些人涉嫌乘船跨海到南韓西海岸，並於凌晨1時53分左右在忠清南道保寧市新黑洞大川港附近非法停泊，其中21人在大川港一帶被抓獲，有1人在過程中成功脫逃、登陸入境，南韓警方追蹤其逃逸路線，最後於當日上午8點47分許，在安山市檀園區一處住宅實施抓捕，並移交保寧海警。

一行22人以違反「出入境管理法」的嫌疑犯接受立案調查。

另據美國之音報導，根據聯合國難民署統計，2022年中期，全球約有11萬6868名中國人尋求庇護，是中國國家主席習近平就任前的2012年底時1萬5362人的近8倍。

華爾街 日報今年4月通報指出，光是2023年前3個月，就有3855名中國移民穿越長約96公里、連接南美與中美洲的危險重重叢林「達連隘口」（Darien Gap）；相較之下，2022年整年度僅2005人，2010至2021年間更只有376人。