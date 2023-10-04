女12年未特休被迫離職 求償敗訴 網怒：勞動法保護誰？

重慶洋人街上，幾名外國美女手舉「遵守勞動法，尊重勞動者」等宣傳牌，吸引路人駐足。(中新社資料照片)

入職場後，若工作滿一定時間，公司應依規定給予特別休假，也就是俗稱的「特休」、「年假」。日前中國一名女子，入職一間公司12年來，從未休過年假，認為公司應對此做出補償，一狀告上法院，要求公司賠償14.6萬元人民幣(約2萬美元)的未休年假工資，不料卻遭法院判決敗訴，且公司僅須支付約1萬元。

九派新聞報導，該女子自2009年入職某一房地產 公司以來，從未享受過年休假，辛勤工作了12年後卻因無故調職等原因被迫離職。對此，她於2021年向公司申請勞動仲裁，因不服仲裁結果，轉向法院起訴，要求公司賠償她從2009年至2021年總計12年的未休年假工資，共14.6萬元。

而女子一案經湖南高院 判決後宣告敗訴，法院認為，由於仲裁時效以一年為期，女子2009年至2019年的未休年假工資早已超出時效，因此不予支持。2020年的未休年假工資，則因工資條、工資發放流水顯示已發放，故不再支持。然而因公司未證明2021年該女已享年休假或已發放未休年假工資，依規定應支付女子未休期間的三倍工資，共1萬182.44元。

根據中國勞動法規定，勞動者連續工作一年以上，可享帶薪年休假。若是勞動者逾期未使用年假，依中國「職工帶薪年休假條例」規定不能視為自動放棄，若有跨年度安排職工年休假的必要，可安排跨至下年度；若因工作需要不能安排職工休年休假，經本人同意可不安排，然單位須提出證據證明曾安排職工休假且獲職工同意，否則單位便須向該職工支付全部未休年假工資。

判決出爐後，網友罵聲一片，「讓我來看看勞動法保護誰了」、「累死累活的工作12年，最終被各種調崗逼你離職，這公司夠絕啊，索賠公司就是拖拖拖」、「多少人沒告公司是因為還要繼續上班啊」、「不懂這個所謂的一年時效到底是保護誰的」、「這事說明了，勞動法還需要完善，這女的也傻，這麼多年沒年假，還繼續幹」。