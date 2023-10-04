攔截訪民維穩…江蘇官涉偽裝醫護 在京帶走上訪母女

圖為中國上訪陳情的民眾。示意圖，與新聞無關。(路透資料照片)

江蘇常州一對母女，多年來因政府涉嫌違法徵地多次造訪，近日她們在北京 先後遭到截訪，母親被偽裝成醫護人員的地方維穩人員帶走，女兒被拘留期間一度絕食抗議。

自由亞洲電台報導，許冬青和女兒楊麗因徵地拆遷等問題，曾多次造訪北京。楊麗患有腎臟病，上月兩人再度上京，到北京大學第一醫院住院治病。

許冬青身在日本的女兒楊彩英表示，母親在醫院等待接受心臟手術期間，遭院方留難，除了無法自由進出，院方也沒有跟進手術以及後續安排，「他們把住院部出入口密碼換掉了，我母親不能夠自由出入，門外都有人看守。她在住院期間沒有錢吃飯，都是吃別人剩下來的饅頭。」

後來常州市當局派出公安、維穩人員到醫院執行任務，期間有人涉嫌偽造醫護人員。楊彩英說，當時有六、七個穿了白大褂的人到病房說要做檢查，但許冬青發現他們口罩 不對，和醫院裡面的護士口罩不一樣，「母親就說今天不做檢查，結果那些人說不做也得做，毫不客氣把我母親用床單綁到擔架上，拖到救護車上。一路上十多個小時都完全沒有替她鬆綁。水也不給，食物也不給。」

據報導，許冬青被常州公安局以「擾亂公共秩序」為由行政拘留10天。楊麗不服，在拘留期間絕食抗議四天，她說，「我在北京沒有做任何違法的事情，我感到特別冤枉。在我拘留滿10天之後，濱湖派出所警告我說，包括中南海周邊和天安門 周邊，我都不能去，如果去的話，下一次就不是行政拘留了，而是要判刑了，就是要坐牢。」

楊彩英表示，這是許冬青和楊麗兩人半年內第六次被公安或身分不明人員截訪。目前當局在楊家外面設置了由貨櫃改裝而成的崗哨，進行全天候監視。