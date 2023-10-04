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她買7900萬信託產品 大賺後要求兌付卻遭拒 判決出爐了

中國新聞組／北京4日電
資料配圖 取材自紅星新聞/視覺中國圖
資料配圖 取材自紅星新聞/視覺中國圖

一名疑似上市公司揚電科技實控人的投資者，2020年以7900萬（人民幣，下同）購買光大信託一款家族信託產品，其中部分資金用於光大信託策略配售中芯國際的股票收益權。一年後，當投資人要求變現贖回時，光大信託卻以股票處置收益涉嫌違反國資監理等規定而無法轉讓。近日法院判決光大信託違約，應償還投資者信託利益9962萬並支付利息。

紅星新聞報導，裁判文書顯示，2020年7月6日，一位名為邰立群的女姓委託人，與光大信託簽訂合同，購買光信·光耀世家215號家族信託（下稱「光耀215號」）。

合約簽訂後，邰立群根據信託合約約定將自有資金7900萬支付到光大信託的信託財產專戶，光大信託依據邰立群的指令，進行了兩項信託理財：其中一部分用於購買光大信託-盛元純債添利集合資金信託計畫（下稱「盛元添利」），目前已完成向邰立群回贖；另一部分，也是此次糾紛的關鍵：光大信託接受邰立群指令，代表光耀215號與光大信託簽訂股票收益權遠期轉讓契約。

邰立群於2021年7月9日，透過部分盛元添利分配變現，支付價款5520.33萬，用於受讓光大信託持有的中芯國際181.17萬股股票（收益權），對應每股27.46元/股。

2021年11月15日，光大信託根據邰立群的指示，將上述股票全部賣出。11月18日，邰立群向光大信託作出信函，要求將股票變現後所得資金分配給自己。但是，經邰立群多次催告，光大信託並未向邰立群支付相關股票變現所得價款，雙方因此釀成糾紛。

為何邰立群多次催告後，光大信託仍不願將信託利益分配給邰立群？光大信託給出的拒付理由是：股票處置收益因涉嫌違反國資監管等規定而無法轉讓，存在合約無效的風險，最終只能返還相應本金。

光大信託稱，股票轉讓方光大信託的全體股東包括光大集團、甘肅省國投集團、甘肅金融控股集團、天水市財政局，根據「企業國有資產交易監督管理辦法」第13條規定，作為國企資產的中芯公司股票收益權應在產權交易機構公開移轉。

但涉案中芯國際股票收益權作為轉讓資產並未進行評估，而是以非公開方式協議轉讓，現邰立群要求將國有資產直接支付至信託專戶，同樣違反上述評估、進場交易的相關規定。據此，轉讓合約應被認定為無效，因此信託合約相應部分也應被認定為無效。但法院並沒有支持光大信託的說法。

紅星資本局消息，近日蘭州市中級人民法院披露一則關於家族信託的糾紛案例。法院一審判決信託合約有效，光大信託違約，應償還投資者信託利益9962萬並支付相應利息。

股票 投資 甘肅

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