「沒出門先虧一半」十一長假機票價格暴跌 消費者崩潰

網友「Cantus つ」在小紅書上發出的截圖。（取材自南方都市報）

中秋十一雙節假期到來，中國不少民眾提前半個月到一個月買好了機票，準備返鄉或出遊，然而機票價格如今卻出現大跳水，話題「十一假門還沒出就虧了3500元（人民幣，下同，約488美元）」衝上微博 熱搜。許多網友曬出自己的購票經歷，直呼崩潰。

南方都市報報導，除了「飯店刺客」、民宿 漲價毀約，網友們對機票價格突然跳水的吐槽聲也不絕於耳：「被十一機票狠狠背刺」、「還沒出門，先虧一半」。

飛豬數據顯示，近一周假期的機票預訂均價比兩周前下降了22%。網友「Cantus つ」在小紅書 上發文稱，「早買直接貴了1100，心疼」。

根據截圖，該網友購買了10月2日08:30南航CZ6838南京-烏魯木齊班次，兩人機票總價為2886元（含機建燃油）。而另一張截圖則顯示同一班次兩人機票總價為1755元（含機建燃油），降價超過550元每張。

據報導，在OTA平台上搜尋十一期間的機票價格，發現許多航班的價格確實較低，例如10月2日20:55國航CA1866廣州-上海班次，經濟艙機票價格為560元（含機建燃油）每張。林女士說，「平時廣州飛上海的價格一般是960元（含機建燃油）左右。」

而在鐵路12306平台上搜尋同一天廣州-上海的高鐵票，動車二等座票價為599元每張，復興號高鐵二等座票價為793元每張。

沒有提前購買機票或臨時想購票出遊的消費者則暗自慶幸，「特價撿漏」、「便宜到離譜」。

面對部分機票價格大幅跳水的情況，有消費者表示向航空公司及OTA平台反映後，「全額退票退款」、「降價退差價成功」。還有一部分消費者則慶幸自己購買了平台的保價服務，最終平台也回饋了差價。

網友「戰三渣」在小紅書平台上發文稱，「我正琢磨著怎麼退票省錢，一邊肉疼一邊研究的時候，發現飛豬上買的機票給我保價了！我買的時候1000，現在可以免費退我差價310」。另外還有消費者表示，「找航司的客服升艙，只需要補票值的差價就可，不需要其他費用」。

但也有消費者與航空公司和OTA平台多次協商無果。旅客陳女士表示，其9月16日購買的10月1日07:55國航CA2661成都-湛江班次，價格為每張1118元，在9月28日降至730元，9月29日又回升至970元。

陳女士向國航客服反映情況，並表示「國航的客服態度並不好」、「國航客服讓我問平台能不能退，平台可以她們就同意」、「我聲稱要投訴，客服說『隨便』」。

陳女士向OTA平台反映「航空公司說只要你這邊能退就行」的情況，在陳女士「馬上處理」的要求下，接到AI回電，但掛斷了電話，「之後看到機票價又回升了」，陳女士後續沒有繼續與平台客服溝通。