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酸棗仁傳治抑鬱 1公斤飆漲到1000元人民幣 爆盜採、搶青亂象

中國新聞組／北京1日電
疫後需求爆量，酸棗仁飆漲到每公斤1000元人民幣，變「黃金果」。（取材自財聯社）
疫後需求爆量，酸棗仁飆漲到每公斤1000元人民幣，變「黃金果」。（取材自財聯社）

繼多種中藥材喊漲後，主要用於治療抑鬱和安神助眠一類的中藥材酸棗仁，近來也因疫後需求爆量，飆漲到每公斤1000元（人民幣，下同，約137美元）高價。「黃金果」不僅催生了搶青盜採、上山砍樹的「瘋狂」採棗人，種植酸棗的人也大增。但由於原料成本漲幅過高，零售通路已出現產品斷貨，多家藥廠暫停生產棗仁安神相關藥品，中醫師也不開藥了，原因是患者也承受不起。

某收購商酸棗及酸棗核晾曬場。（取材自財聯社）
某收購商酸棗及酸棗核晾曬場。（取材自財聯社）

財聯社報導，從8月開始，就有各地的收棗商在河南、河北、山東、山西、陝西等酸棗產區收青酸棗。石家莊市贊皇縣的酸棗收購商李達說「今年酸棗收購價格比往年都高，8月起步就是5元一斤，後來就一天一個價，現在最高15元一斤。」

收穫季的酸棗樹。（取材自財聯社）
收穫季的酸棗樹。（取材自財聯社）

收購商開出的高價催生了盜採、搶青等「瘋狂」的採棗人。 李達表示：「這兩年搶青太嚴重了，棗子還沒熟就摘走了。還有人為了方便採摘直接砍樹敲果，陝西一些地方由於破壞厲害，今年的產量明顯不行了。」

檢查新酸棗棗仁出仁率。（取材自財聯社）
檢查新酸棗棗仁出仁率。（取材自財聯社）

讓採棗人陷入瘋狂的不是酸棗本身，而只是酸棗中間小小的酸棗仁。從去年下半年開始，酸棗仁價格一路從每公斤500-600元攀升至1000元以上。 

在高價助推下，種植酸棗的人今年開始大量增加，同時酸棗苗的價格也在上漲。種植者和育苗基地的負責人都說，「現在種植的產量很少，估計酸棗仁價格還能維持五年以上的高價。」

酸棗仁市場價格走高的另一個原因是市場需求的變化和資金的推漲。孤山村一位收購商表示：「現在酸棗仁價格好，基本上比較好的貨都直接給藥廠供了。」

北京盛世康來中醫行銷策畫有限公司董事長申勇表示：「現在酸棗仁主要用於治療抑鬱和安神助眠一類的中藥。」

李達說：「由於疫情後對於安神類藥物需求的增長，現在酸棗仁市場的需求有比較大增長。整體來看估計需求增長有三成左右。」

酸棗仁價格居高不下，部分以酸棗仁的為主要原料的藥物出現停產情形，零售通路也出現產品斷貨。中醫醫生則多認為，當前酸棗仁價格「太貴了」，所以能不用酸棗仁的也就不用了。」

北京 河南 疫情

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