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內蒙連挖3天在5米深尋獲2白骨 破31年懸案

中國新聞組／北京30日電
警方開挖現場。（取材自北京青年報）
警方開挖現場。（取材自北京青年報）

內蒙古通遼市公安局近日在該市科左中旗寶龍山鎮進行施工作業，連續3天在地下5米處挖出2具屍體，揭開塵封了31年，在1992年間2起殺人埋屍案，並將2名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

來源：YouTube

北京青年報報導，通遼市公安局科爾沁分局經過大量調查，層層抽絲剝繭尋覓真兇，在「夏季行動」收官衝刺關鍵階段成功偵破「1992.4.27」「1992.4.28」兩起積壓31年殺人埋屍案，並將兩名犯罪嫌疑人逮捕歸案。

1992年2月，河南省漯河市李師傅、蔡師傅受公司委派，前往通遼市寶龍山鎮向張某催收麵粉款7.2萬元。張某發現二人攜帶高達11萬元的現金便起了歹念。4月28日，李師傅和蔡師傅離奇失蹤。

張某稱，4月份，李師傅和蔡師傅在當地結識一名女子後，三人便一同前往外地做生意。同年12月，公司懷疑李師傅和蔡師傅攜款私逃，便上報檢察機關派員到內蒙古調查兩人失蹤，並向當地派出所報案均無果。

2020年，通遼市公安局科爾沁分局在辦理「7.26」專案時打掉以張某為首的惡勢力犯罪集團，發現其與當年和李、蔡二人交易麵粉生意的張某係同一人。2023年，通遼市公安局科爾沁分局成立專案組深挖細查，查出張某身邊曾有一名工人曹某可能與傅失蹤案有關，抓獲曹某後展開審訊攻堅，曹某終於承認夥同張某將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍。

警方根據曹某交代的埋屍地點前往。屍體掩埋時間長達30餘年，現場地形改變，挖土機挖開被填埋的場地，民警持鐵鍬配合挖掘機進行挖掘，經過三天三夜持續努力，當挖至地下5米深時，終於見到屍骨、殘骸、衣物及被害人身分證件，案件真相終於大白。

經查，1992年，張某在與李師傅和蔡師傅交易時動圖財害命的念頭，於是夥同曹某於4月27日晚和28日晚分別將李、蔡二人殺害後埋在家中後院，並將兩人攜帶的現金占為己有。為掩人耳目，張某在1993年將家中後院房屋重建，隱藏屍體。這一筆錢也成為了張某「發家致富」的「第一桶金」，從此張某開啟的「黑惡勢力之路」。

犯罪嫌疑人張某和曹某已被當地警方依法刑事拘留，目前案件正在進一步偵辦中。

北京 河南

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