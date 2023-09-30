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河北男動嫖娼念頭被罰500 網嘲「思想犯罪試點」

中國新聞組／北京30日電
網傳KTV照。（取材自微博）
網傳KTV照。（取材自微博）

河北一名秦姓男子因為動了嫖娼念頭，轉帳給KTV陪酒女子博取好感，因此被警方罰款500元（人民幣，下同），這張「行政處罰決定書」被PO上網路後，引發網友嘲諷為思想犯罪試點。

網傳截圖顯示，這張「行政處罰決定書」由河北省承德市公安局鷹手營子分局營興派出所於9月26日發出。行政處罰決定書指出，4月3日，違法秦姓行為人到營子區藍水晶KTV唱歌，秦男點歌廳內有償陪侍人員王女陪唱，期間，秦姓問王女是否出台賣淫，王女稱不出台賣淫。

承德警方稱，秦男雖未與王女發生賣淫嫖娼行為，但已提及賣淫嫖娼一事，且秦男向王女轉帳1000元係為獲得好感，從而能與王女發生賣淫嫖娼行為。因此，根據「治安管理處罰法」第66條第一款規定，決定對秦姓罰款500元。

這顯示，秦姓男子只是動了嫖娼念頭，並未嫖娼，卻被承德警方認定為嫖娼「情節較輕」開罰。

這份處罰內容傳開後，迅速在社群引發熱議。有網友語帶嘲諷反問：「這是要為下一步打擊思想犯罪做試點的吧？」還有網友說，如果這也罰，給網路主播打賞的都應該按嫖娼論。許多人直斥承德警方根本在搶錢，「窮瘋了」。

據法律自媒體「法度Law」報導，28日致電涉事的營興派出所求證真偽，但未得到明確回應。而承德市宣傳部新聞科一名工作人員說，具體情況營子區調查清楚後會給他們打一個報告，現在還未收到相關回饋。

值得一提的是，網傳「行政處罰決定書」顯示，涉案的有償陪侍人員王姓女子的出生日期為2008年5月30日，當時她還未滿15歲。

報導指出，根據承德市鷹手營子礦區政府官網公布的另外3份關聯「行政處罰決定書」，秦姓男子被罰一周後的4月30日晚間，警方在這家KTV查獲7名未成年陪酒女子，其中就包括王女。

事件曝光後，承德官方已下架所有相關的「行政處罰決定書」。

「行政處罰決定書」。（取材自微博）
「行政處罰決定書」。（取材自微博）

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