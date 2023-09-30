湖州男上台推奧特曼被指愛國 網批官方帶節奏：就是發酒瘋

男子推搡扮演奧特曼的演員。（取材自紅星新聞）

浙江某劇院近日演出奧特曼（Ultraman，超人力霸王系列）主題的舞台劇 ，一名男子疑酒後突然跑上台與多名工作人員發生激烈爭執，還推了奧特曼演員幾下，對劇場 「為什麼要放日本 的東西」表示不滿。這起衝突事件曝光後被放上「男子因愛國衝上舞台打奧特曼」登上熱搜，引發網民不滿，批部分官媒和社群平台「故意帶愛國節奏」，反而引來反感。

據紅星新聞等中國媒體報導，9月28日晚，網傳浙江省湖州市長興縣長興大劇院發生一起男子在舞台上推搡奧特曼演員事件，引發網友關注。相關視頻顯示，在舞台劇表演期間，一名男子在舞台上與多名工作人員產生激烈爭執，相互推擠並爭吵。隨後，男子連續推擠扮演奧特曼角色的演員，此時背景中還有舞台劇中的台詞聲音出現。

男子衝上舞台被工作人員從後抱住阻攔。（取材自紅星新聞）

9月29日，涉事劇院工作人員表示，該名男子是觀眾，是買票進來觀看演出的，事發後，劇院方已報警處理。城東派出所工作人員表示，情況在處理中，具體情況不便透露。

當地文旅局值班人員表示，據了解，昨晚確實在長興大劇院發生了此事，劇院當場報警，警方也已經介入處理此事，「遊客是一對夫妻，帶著小孩子過來，妻子說男方有一點醉酒的狀況。」

根據長興文旅集團官方公眾號，9月28日晚，長興大劇院演出的舞台劇為「奧特傳奇之光」，演出時間為晚上7點，時長約75分鐘。

這起事件報導刊出後，引發網民熱議。不過許多網民不是關注事件本身，而是對部分媒體及社群平台上將此事冠上「男子因愛國衝上舞台打奧特曼」登上熱搜表示不滿，紛紛留言：「討厭日本不必也不該跟愛國強行連結在一起。這就是單純的發酒瘋」，「先把手機砸了吧，安卓也是萬惡的米國的」，「欺軟怕硬的愛國我不是很想了解」，「故意帶節奏，惡意傳播不實訊息製造愛國有害論」。

鳳凰網刊出自媒體「老丁語雲」文章指出，今年恰好是日本知名特攝劇奧特曼系列在中國首播30周年。不過這個在國內近乎家喻戶曉的頂流IP，卻發生有人疑因不滿「劇場都放日本的東西」而衝上舞台爭吵又推搡演員事件，令人無比錯愕。文章認為，該男子昨晚的所作所為，更像是一把心懷狹隘且極端民族主義的舞台版「U型鎖」，跟愛國扯不上一絲一毫的關係。