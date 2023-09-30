「紙螃蟹」亂象？陽澄湖剛開捕 蟹卡37天內沒蟹可提貨

劉女士反映大閘蟹預約兌換平台第一天就顯示「近37天沒有可以出貨的日期」。（取材自東方網）

著名陽澄湖大閘蟹品牌「蟹民閣」近日被曝出兌換提貨困難的問題。上海市民劉女士向東方網反映，她在預約系統中發現，近37天內都沒有可發貨的日期。劉女士還指出，她在去年11月贈送的蟹卡至今都未能提貨。社交媒體上也有其他消費者遇到相同的問題。

養殖戶在蘇州陽澄湖捕撈大閘蟹。（中新社資料照）

據東方網報導，劉女士表示，這張蟹卡兌換券是朋友去年贈送的，她於去年11月致電該公司要求提貨，得到回覆是預約已滿，「我當時真的覺得是自己訂晚了，想著這張卡3年有效期，2023年最後一年還可以提貨」。

根據蟹卡提貨小程式的提示，今年預約時間為9月25日至11月30日。9月25日，同樣是今年陽澄湖大閘蟹開捕第一天，劉女士特意一早致電預約，「蟹卡上的400電話無法撥通，預約小程序也顯示近37天已約滿」。她就這一情況向蘇州12345熱線反映，但對方稱要7到15個工作日才會有回覆，「我擔心到時候已經超過提貨期限了」。

此外，劉女士發現社交媒體上有數位消費者反映遇到了「蟹民閣」品牌大閘蟹無法兌換提貨的問題，「這不是個例，我希望相關部門能引起重視，保護我們消費者的權益」。

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會工作人員對此稱會聯繫劉女士了解情況，「我們可以第一時間幫消費者處理這事情，讓商家進行協調，儘快安排發貨」。劉女士隨後表示，該公司工作人員已聯繫她，安排盡快出貨。

另外，蘇州蟹民閣食品有限公司負責人姚金寶稱，最近的確遇到許多消費者兌換大閘蟹，但公司人手不足，每天只能發貨1000至2000份大閘蟹，「不會跑路的，有幾萬份訂單都得慢慢來」。如果因預約不上蟹卡即將過期，公司也會為消費者辦理延期，「我們肯定本著誠信經營的態度做生意」。

為什麼陽澄湖大閘蟹剛開捕就顯示預約已滿？中國漁業協會水產商貿分會常務副秘書長、大閘蟹行銷品牌聯盟秘書長袁道亮表示，「紙螃蟹」兌換提貨難的問題並不鮮見，這與整個市場行情有關，「最近大閘蟹剛開捕，數量少，市場價格普遍高」，如果消費者此時提貨，「難兌換的原因是商家現在出貨大機率是虧損的」。

袁道亮透露，商家一般會將系統設定為「預約已滿」不讓消費者取貨，「有的網購平台的主播、客服還會用各種話術拖延消費者提貨，比如這段時間大閘蟹還不夠肥等等。」袁道亮建議，市民如果自己食用，建議直接去家附近的菜市場、水產市場或者超市購買，「質量看得見摸得著，價格也透明」。

據報導，袁道亮也表示，蟹卡上的數字容易誤導消費者，「一開始的確是價格，但商家發現很多人買提貨卡都是送人的，中國人又喜歡吉利數字，所以之後就都是大家現在看到的888、1888這種代表大閘蟹規格、型號的數字」、「行內一般來說蟹券上的數字打個3.5折到5折，才是這份大閘蟹的參考價格」。