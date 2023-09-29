2歲時被拐 36歲川男中秋前夕終於與父母團圓

李強與母親王立瓊團聚，兩人相擁痛哭。（取材自紅星新聞）

36歲的郁豹豹（現名李強 ）兩歲時在老家四川綿竹市失蹤，11歲時又被養父母送給他人撫養，因覺得沒有存在感，他離家出走尋找親生父母，並輾轉多個城市謀職，去年到北京 當外送騎手。始終沒放棄尋找親生兒子的母親王立瓊，今年5月向公安求助並採集了血液樣本，9月初經比對，確認王立瓊和李強的親緣關係，母子倆在34年後的中秋節前夕團聚，相擁痛哭。

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紅星新聞報導，9月28日，中秋節前夕。在綿陽市公安局的幫助下，王立瓊與被拐34年的兒子李強相見團圓，兩人相擁痛哭。

在李強最早的記憶裡，他小時候是在河南 商丘生活。那時他五歲，聽鄰居說自己是被買回來的。這件事成為了他心裡的刺，使得他無法融入養家。

李強學習不錯，但他比較調皮，加上和養父母不親，11歲那年中秋節前後，養父母對李強說帶他找親生父母，坐火車到了千里之外的四川，卻是將其轉送他人。在後來的養家，李強依然沒有存在感，沒多久他便離家出走，踏上尋找親生父母的路途。李強獨自流浪，他去了山東、河北等地，從飯店小學徒做起，18歲再次回到四川找家，但沒有成功。

20歲那年，李強在上海的餐廳當服務生。中秋節店裡的生意非常好。有一大家子大圓桌坐了十幾個人，看到媽媽把掰好的月餅餵進孩子的嘴裡，他再也壓抑不住心裡的羨慕與痛苦，跑到廁所大哭了一場。李強稱，當時感覺那麼大的城市，萬家燈火，卻沒有一盞燈是屬於自己的。那一刻他堅定了信心：爸爸媽媽，我一定要回到你們的身邊！

2022年，李強離開上海到北京工作，成為外送騎手。李強記得很清楚，2023年9月14日中午，一則來自四川綿陽胡祥雨警官的簡訊，告訴他有了疑似父母的消息。

原來，今年5月，王立瓊到綿陽市公安局胡祥雨工作室求助。警方現場採集王立瓊血液樣本並錄入公共安全部打拐系統，透過單親檢索，王立瓊血液樣本與上海市公安局採集的男子李強血液樣本所檢DNA位點多處吻合，認定王立瓊與李強符合母子親緣關係。

尋家34年，李強終於在中秋節前一天，見到了自己日夜思念的親生父母。今年中秋，他終於不再孤獨，可以趴在父母的膝上，感受爸爸媽媽的愛和溫暖。