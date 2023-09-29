學生上廁所要通行證 廣東高中挨批「不是育人是馴奴」

陽江市一問中學發放的「洗手間通行證」。（取材自央廣網）

網傳廣東「陽江一學校如廁需持通行證」的消息引起網路熱議。不少網友批評，學校「管天管地，還管人拉屎放屁」的做法很不適當，「讀書像坐牢」，「這不是育人，這是馴奴」。引發爭議後，該校相關負責人表示，「洗手間通行證」僅在高三學生晚自習期間試行，主要出於校園安全管理的考量。結合各方意見，試行兩日後，校方已取消此措施。

央廣網報導，近日，一名廣東陽江市的高中生發視頻稱，學校要求學生必須持「洗手間通行證」才可以上廁所，證件右下方蓋有學校印章，落款是陽江一問中學。該視頻及圖片被網友轉傳後引發熱議，大都是批評的意見。

網友們紛紛留言：「以前流水線打暑假工就是這麼被管的」，「喪失人權的學校」，「學校本該是最乾淨、最文明、最理性的地方，卻處處彰顯著強權、專制和任性。這不是育人，這是馴奴」，「這個世界是怎麼了，現在的孩子還能稍微正常長大嗎」，「想開點，就算你是985，出來也沒工作，何必卷」，「監獄 就是這樣管理」，「差一點呼吸證就出來了」。

陽江一問國中副校長張勇對此表示，「洗手間通行證並非限制學生如廁，只要學生有需要，我們都會發放。」張勇介紹，該校是一所民辦寄宿學校。先前部分學生晚自習時結伴外出，校園紀律安全管理面臨一些問題，於是在高三兩個班級的晚自習課試行通行證，並取得了一定效果。

張勇稱，校園安全工作如履薄冰、責任重大。針對這次「如廁通行證」事件，學校意識到其中存在不妥之處，並於第一時間整改，取消相關措施。他表示，陽江市教育局 已派人到校了解情況，並對校方做法提出嚴肅批評。