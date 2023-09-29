女同居生子 訴求每月1元扶養費被駁回 網路炸鍋

示意圖。（取材自微博）

彭姓女子與傅姓男子生下一子但未辦結婚登記，兩年後，彭女以雙方感情破裂，狀告傅男要求每月支付子女扶養費1元人民幣至兒子年滿18歲止，「只想讓他記得他還有個兒子」。法官駁回彭女訴求，將男孩判給彭女撫養，由彭女自行負擔孩子扶養費。這項判決在網上吵翻了，有人認為法官太無情，「連1元也不判給」；有人則稱法官其實在保護女方，用心良苦。

據海南特區報報導，法院審理查明，彭女與傅男經人介紹認識，後依農村風俗習慣舉辦婚禮並同居生活，一直未辦理結婚登記手續。2020年10月9日，彭女生下兒子，目前男孩2歲多，跟隨彭女一起生活。

彭女認為，她和傅男常因家庭瑣事爭吵，導致雙方感情完全破裂，難以共同生活。遂到萬寧市人民法院控告傅男，訴訟請求包括：判令雙方非婚生兒子由彭女撫養；傅男每月支付彭女子女撫養費1元整，至兒子年滿18歲止；本案訴訟費由傅男負擔。

萬寧法院5月16日立案後公開審理。彭女到庭參加訴訟，傅男經法院傳喚，無正當理由拒不到庭參與訴訟。

法院認為，非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，不直接撫養非婚生子女的生父或生母，應當負擔子女的生活費和教育 費，直至子女能獨立生活為止。

本案中，兩人的兒子才2歲多，跟隨彭女生活，已建立濃厚依賴之情。綜合考慮孩子身心健康，公平原則，雙方扶養能力及各自是否有其他子女等因素，法院確認孩子由彭女扶養為宜。彭女未能提供相應的證據證明被告的收入情況，其要求傅男每月支付男孩生活費1元，具象徵性的收取意義。

根據目前萬寧市的生活水準及被告的經濟收入狀況，法院酌情確定彭女自行負擔孩子扶養費。法院作出一審判決：一、非婚生男孩由原告彭女撫養，由彭女自行負擔非婚生男孩撫養費；二、駁回原告彭女的其他訴訟請求。案件受理費25元，由原告彭女負擔。

此案經報導後引發大批網友討論，不少同情彭女的遭遇，留言：「告了個寂寞」，「一塊錢，沒意思」，「感覺好卑微，這1元是祈求負心漢能記得她們母子吧」。也有人批評法官每月1元都不願意判給「太無情」。

也有網友提出另一種見解，認為法官駁回彭女訴求是在保護女方：「孩子判定女方了，後面男方很難要回來了」，「現在判被告不支付撫養費，或許能為小孩以後為被告養老豁免」，「她只是要個官方授權，為了讓法律給個她合理撫養的名義」，「法官判駁這個請求，女方要扶養費的權利還在，以後可以隨時再要，是對女方的保護」。

這也讓不少網友認為彭女「不知這位女士是太傻還是太聰明」，「這個1元的天才想法，真實絕頂」，「我覺得很聰明」，「以後每月給那老頭1元贍養費唄」。