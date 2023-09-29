被欠百萬工程款成老賴 貴州男騎單車千里赴海南討要

劉先生網上發布騎行討薪的視頻。（取材自紅星新聞）

40歲的劉先生2019年起承包海南一間園林生態公司多份工程並已完工，但對方迄今只結算70%的款項，剩下的100多萬元（人民幣，下同）遲未結清，致他無力支付輔助材料商的材料費被訴，成為失信被執行人。由於沒錢維持家庭基本開銷，又被限制搭飛機和高鐵，他決定從貴州騎行1千多公里去海南討要工程款，目前已騎了900多公里。

紅星新聞報導，據劉先生介紹，自己是湖南農村人，家裡有兩個正讀書的孩子。為改善生活，他向親朋好友借錢創業，成為貴州一家勞務公司的法定代表人。2019年底至2020年年初，與海南三亞新大興園林生態有限公司（以下簡稱新大興公司）簽訂多份工程分包合同，參與位於羅甸玉湖公園的貴州省羅甸縣旅遊基礎設施建設PPP項目的園建等工作。

據了解，新大興公司是總承包商，劉先生的公司是新大興公司的一個服務分包方。依合約，新大興公司依工程進度分階段支付工程款。劉先生說，主材料由新大興公司提供，一些輔助材料則由分包方墊付。自2021年起，他接到新大興結算尾款的通知後，多次前往羅甸進行尾款結算，有時一待就是十幾二十天，但仍有百餘萬元尾款一直沒有結清。

2022年，劉先生無力支付輔助材料商的材料費，被起訴至法院，劉先生因此成為失信被執行人，被限制搭乘飛機、高鐵以及高消費等行為。劉先生表示，原本打算做工程賺錢改善家庭生活，如今卻負債累累，無法跟親朋好友交代，還落到沒有錢維持家庭基本開銷的境地。

「這兩三年來，我基本上靠借錢過日，過得很心酸。」劉先生說，他便產生騎去新大興海南的公司總部討要說法的打算。考量他被限制消費，騎行花銷也相對較少，抱著「賭一把」的心態騎行，也希望用自己的一些行為感動公司高層。

9月10日，劉先生錄下了他從羅甸出發騎行的第一個視頻。劉先生說，他花了幾百元買了一輛自行車和帳篷，帶了一身備用衣服和簡單的行李就出發了。貴州的公路坡度很大，第一天腳就抽筋，有時候一天只吃得上一頓飯，每天騎行五六十公里，腳底磨出了血泡和老繭，中過暑還騎破了一條褲子，瘦了10多斤。一路上，有些好心人也曾經給他飲食等幫助。

羅甸郡住房和城鄉建設局已聯合其他部門成立專班介入處理。該局一名工作人員表示，貴州省羅甸縣旅遊基礎設施建設PPP項目建設工作已完工，業主方已足額支付工程款給新大興公司，但一些子項目沒有提交竣工資料，項目尚未進行竣工驗收，劉先生公司剩下約30%的尾款要等竣工驗收後才能結算支付，工作專班正督促新大興公司完成工程結算工作。

新大興公司羅甸專案的王經理表示，該公司半個月前向劉先生告知相關問題和需要提供的資料以結算尾款，但對方仍未提供全部資料。還有其他分包勞務公司也沒有結算清楚，工程停工兩年多仍未結清款項，是因工程存在很多爭議點，「需要多方確認，會走很多流程。」

對此劉先生稱，他前期應該提交原件的項目資料都已提交給該公司，現在只能提供複印件，但公司讓他提供原件。