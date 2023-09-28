員工沒讀訊息 國企院長嗆取消周末 媒體：好大官威

網傳溫衍彬照片。（取材自瀟湘晨報）

國企江西建工第一建築有限公司設計院院長溫衍彬，疑因不滿員工周六沒讀他在工作群裡布置的下周一的任務，憤而發信息稱他將從明年起實施「周六周日工作制」，「如果不接受，可以考慮提前離職」等，引發爭議，媒體批溫衍彬在微信 工作群「暴走」，「大人，你好大的官威啊」。該國企已通報，溫衍彬發表不當言論造成不良影響，將按照有關規定進行處理。

影音來源：YouTube

瀟湘晨報報導，網傳的聊天截圖顯示時間為9月23日（周六）11點25分，溫衍彬在工作群內布置下周一的任務，21點56分，溫衍彬貼出一張截圖，顯示群消息有三人未讀。此後溫衍彬在群內發言，稱「千萬不要以為周六周日就是非工作日，那可能會跟不上節奏的」、「如果周末用第二個手機，那就取消電話補貼」、「不能有傳統機關周末的概念，不然肯定會被社會淘汰」，「我個人初步決定，明年開始實行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考慮提前離職」，「我個人認為，工資是按月給的，不是按22天給的」等等。

網傳溫衍彬在工作群裡言論。（取材自瀟湘晨報） 網傳溫衍彬在工作群裡言論。（取材自瀟湘晨報） 網傳溫衍彬在工作群裡言論。（取材自瀟湘晨報）

新浪網報導指出，針對溫衍彬「要取消周末」言論，其所屬江西省建工集團網站發布通報稱，「我司子公司所屬二級單位（設計研究院）院長溫衍彬，在工作群內發表不當言論被截屏轉載，引發網絡關注。我司高度重視，溫衍彬造成不良影響，我司將按照有關規定進行處理…並將深刻汲取教訓，進一步加強幹部教育 管理。」

上游新聞評論指出，微信時刻「在線」，甚至連休息時間都要盯著群組裡，生怕錯過領導發話，這想必是不少打工人的心中隱疾。而院長因員工回覆不及時，就叫囂要取消職工雙休日，堪稱職場大型PUA（泛指貶低他人、情緒勒索、道德綁架、精神壓榨及控制）現場。

長假臨近，不少打工人表示，如果能落實帶薪休假，根本不會去擠「黃金周」；但別說帶薪休假，這邊連雙休都要給你抹去。說取消就取消，還硬上「價值觀」，「院長，你好大的官威啊」。這些令打工人「想怒不敢言」的隱疾都該好好查。