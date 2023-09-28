唐山打人案翻版？2湘女拒陌生男加微信被暴打

女子邊哭邊拿起手機自拍說，「我們什麼都沒做，什麼都沒說，他要加我微信，我不願意，我有錯嗎？不給他微信，就要打我，不給微信錯了嗎？」（取材自極目新聞）

湖南益陽一男子向兩個女孩要微信 ，遭到拒絕後動手打了兩個女孩，宛如唐山打人翻版。影片中，一個女孩被打得下巴流血，另一個女孩被打得頭部流血；其中一個女孩哭著喊著說：「不給他微信我有錯嗎？」影片中有警察在現場處理這起事件。

綜合極目新聞、紅星新聞報導，兩位年輕的女子日前在益陽市秀峰中路高興地吃著消夜，兩人聊得開心時，身旁走過一名白衣男子，帶著滿嘴的酒氣向這兩位年輕女子索取微信，兩名女子並沒有答應。豈料這名白衣男子被拒絕後，惱羞成怒，竟然直接拿起一個酒瓶朝其中一名女子的頭上砸去，該女子的頭上瞬時鮮血流了下來，倒在地上。

男子（圓圈）不滿要求加微信被拒，暴打兩名女子。（取材自極目新聞）

一旁的閨蜜看見自己的朋友被砸倒地，趕緊上前去攙扶查看情況，不料這名白衣男子又拿起一個凳子朝她們砸了過來，緊接著就是一頓拳打腳踢，下手十分重。眼看兩名女子都被他毆打受傷，該名男子並未停下暴行，依舊準備拿起酒瓶施暴，幸好被飯店的老闆和路人阻止。警方獲報後趕往現場，迅速將白衣男子控制。

其中一名女子邊哭邊拿起手機自拍錄影存證並哭述說，她和另一名女性友人坐在路旁椅子上，「我們什麼都沒做，什麼都沒說，他要加我微信，我不願意，我有錯嗎？不給他微信，就要打我，被打成這樣，下巴也受了傷。」從影片裡明顯可以看到女子頭部被打得頭髮都被血染紅了；另一名女性友人同樣遭暴打致頭部血流，地上有一坨衛生紙滿是血跡。

益陽市赫山區桃花崙派出所工作人員稱，兩名女子已做完筆錄，在醫院接受傷殘鑑定，相關案件正在辦理中，稍後會作官方通報。