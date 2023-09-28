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她吵著見領導被保全踩腳下 全因曾「鬧」到報警

中國新聞組／北京28日電
女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）
女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）

近日一段「女子因想見住建局領導與保全衝突，被保全踩壓」的影片引發關注。根據網傳影片，該名陶姓女子到陝西省咸陽市住建局大樓（咸陽市房產大廈），想向領導反映事情，遭到三名保全阻止，被腳踩壓在大樓入口處，有圍觀的路人指責保全舉動不妥。咸陽市住建局回應稱，曾因女子「鬧」事報警。

影音來源：YouTube

據悉，三名保全因過當行為遭懲處，其中朱姓與婁姓保全行政拘留10日，程姓保全行政拘留5日。

綜合極目新聞、紅星新聞報導，根據影片，在一辦公大樓前，陶女被兩名身著制服的男子壓制在地，兩人都分別腳踩摁壓女子的腳部，其中一男子左手臂處還戴有執勤袖章。影片中，三名保全將陶女摁壓在一個角落，無法動彈。其中，兩名保全踩著陶女雙腳。

目擊者李先生（化姓）稱，當日11時許，他經過大廈，看到影片中的陶女與大廈保全理論。陶女質問保全為何不讓她進入大廈，此時保全手持約束叉與對方保持距離，並未說話。

幾十分鐘後，李先生辦完事返回再次經過大廈，看到陶女被三名保全用腳踩壓在大樓入口處的角落，他說，當時圍觀人群裡有多人對這一幕表示憤怒，強烈指責保全行為不妥，保全才將女子鬆開。

女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）
女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）
女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）
女子因想見領導被保全踩腳下。（視頻截圖）

李先生表示，陶女疑似有房產方面的訴求欲進入大廈，遭到保全阻止。

咸陽市住建局秘書科一名工作人員證實，保全確有用腳踩摁壓女子的行為。他表示，影片中的保全存在過激行為，事後已對幾名保全進行批評教育。事發後，大廈方也聯繫了轄區派出所處理此事。當時保全可以將女子臨時管控起來，不要讓她傷害別人即可，但不該採取過激舉動。

住建局工作人員稱，保全此舉是有原因的。因為今年以來該女子多次到大廈反映其房產訴求，據有關部門調查了解，女子在咸陽城區有一處房產，早年規畫的是「非住宅」，後來因嫌「非住宅」出售時稅費過高，到大樓找相關部門想把房產變更成「住宅」。

據該名工作人員透露，女子曾因進大廈導致保全受傷，還到不動產登記中心「鬧」過幾次，派出所曾處理。後來派出所向大廈方反饋稱，經了解該陶女曾有精神類疾病，未拘留，提醒保全做好自我防護。

咸陽市住建局回應稱，女子日前再次因為此事欲進入大廈，但不知她找哪位領導，又與保安發生爭執，保安將其臨時管控。不過，保安因行為過激，已被批評教育。

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