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天津漁政執法撞漁船 獨眼漁民落海 另一隻眼球也脫落

中國新聞組／北京28日電
張先生將弟弟拉上來。（取材自大風新聞）
張先生將弟弟拉上來。（取材自大風新聞）

天津漁政執法船日前在天津臨港海域執法時，疑在追捕時一艘漁船時與對方相撞，致漁船沉沒，漁船上的張姓漁民也被撞落海受傷。當時在漁船上的張姓漁民的哥哥張先生說，弟弟被撞到胸、頭都受傷，僅有一隻正常的眼睛也被撞到「眼球脫落」變失明，他指控執法船是故意撞船，執法有問題，要報案還被拒。天津漁政則稱，海警已介入處理此事，細節不清楚。

大風新聞報導，張先生說，他們兄弟倆是遼寧出海的漁民，以捕魚為生。25日上午10點多，他和弟弟在天津臨港海域捕撈作業，天津漁政執法船突然靠過來，「他們執法攆我們，我們看見就跑，他們執法船追上，從後面連船帶人撞了。」漁船當場被撞沉，弟弟被撞到貼在邊上了，他把弟弟拽上來後，幾個執法人員給拉到岸邊，並打120將弟弟送醫。

「弟弟現在頭部和胸部受傷，頭骨裂皮，撞了個大口子，一隻眼球脫落。」張先生說，當時手機全掉到海裡，漁船被撞壞也沉了，人送到天津第5醫院應該是上午11點鐘，當天晚上7點多，給他的眼睛手術。由於弟弟傷情嚴重已多次轉院，目前在天津第一中心醫院治療。

張先生說，弟弟今年46歲，本身就一隻眼，「他的右眼是以前下井碰壞的，現在把好的左眼也撞壞了，我們在天津住院，我和弟媳在醫院陪護，已經花了三、四萬元了，這些錢都是我們個人墊付，漁政方面沒人出面。」

張先生的漁船被撞翻。（取材自大風新聞）
張先生的漁船被撞翻。（取材自大風新聞）

目前，張先生的弟弟沒有生命危險，但張先生和弟媳心急如焚。「主要是保住他的眼睛，現在眼睛啥也看不著。我們催他們天津漁政，因為二次動手術的費用我們承擔不起，該借的都借了。」

張先生的弟弟在天津市第一中心醫院接受救助。（取材自大風新聞）
張先生的弟弟在天津市第一中心醫院接受救助。（取材自大風新聞）

傷者家屬並在網路上發布視頻稱，天津漁政不計後果，故意撞船，執法有點問題。相關漁政執法人員推卸責任，未進行積極治療。張先生表示，天津漁政執法快艇當時衝撞速度不低。「他們有4個人，有兩人穿制服。他們是執法快艇，1小時在海裡能跑30多節，速度是挺快的。我們的漁船是8.6米長，他們的執法船比我們的大不少，得有十五六米，船號是12006。」

張先生表示，他們是為了生活才下海捕撈；「漁政現在推給海警，我27日也報了警。但海警說兩個執法部門不能在一起辦案，不接受我們報案。我找天津漁政，說得由海警部門出具鑑定報告。」

天津市漁政漁港監督管理處一名工作人員說，「這個船是屬於我們漁政處的，但不歸我們管，是海洋科管。」目前海警已經介入。至於張先生兄弟倆是否涉及非法捕撈，這位工作人員稱：「具體情況我不清楚，我沒在現場」，並指海警調查完了，官方應該近期會發布公告。

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