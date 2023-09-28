我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

福州女遭當街圍毆扒到半裸 目擊者：施暴者疑有學生

中國新聞組／福州28日電
李女士提供的現場視頻。（取材自極目新聞）
李女士提供的現場視頻。（取材自極目新聞）

近日，有網傳視頻稱，福建省福州市連江縣敖江鎮發生一起女性遭多名男女當街圍毆、拉拽、扇耳光甚至扒衣事件。視頻顯示，這名長髮女性的上半身甚至幾乎被扒至赤裸，而一旁還有幾名男性騎坐在電瓶車上，疑似在現場「放哨」。目擊者稱，施暴者大約初高中年紀，有的還穿制服，疑是學生。視頻引來網民憤怒，一致要求嚴懲並速修未成年人保護法。

中國近日發生多起校園暴力或學生施暴事件，其中山西大同市大成雙語學校10歲孫姓男童被同寢室兩名9歲同學多次毆打甚至性侵，逼喝尿、舔肛等受辱長達一年半都未受重視，更引發全國憤慨。昨天再傳出福州有疑似高中男女學生當街對一名女性施暴事件，再惹怒全網。

據紅星新聞報導，網傳視頻稱，事發在福建省福州市連江縣敖江鎮某日深夜，一條較空曠的路上，一名身穿白色衣服的長髮女性被多名男女包圍，期間幾人對該長髮女性拳打腳踢、拉拽頭髮、扇耳光，並試圖扒下她的衣褲。視頻最後，該長髮女性的上半身已幾乎被扒至赤裸。有幾名男性騎坐在電瓶車上，疑似在現場「放哨」。

李女士稱，施暴者不光是女孩還有男孩。（視頻截圖）
李女士稱，施暴者不光是女孩還有男孩。（視頻截圖）

視頻發布者李女士稱，事情大約發生在9月26日夜間，她下班回家經過連江縣青塘鎮，遇到了這群人在路邊聚集。現場人數眾多，「這些人看起來都非常年輕，大約就是初高中的年紀。」回家後看到微信朋友圈裡有人發布了這群人圍毆女性的視頻，經對比，她確認是同一群人。

李女士稱，事發地點或在當地一處新建的醫院附近，由於該醫院剛建成還未投入使用，因此附近的人較少。這群人當時是聚集，沒有打人，否則「我肯定會出面制止」。受害女性先是被眾人不停地拳擊其臉部，拉扯其衣服，「他們打完還不開心，開始扒女孩子的衣服，脫她的褲子，被打女孩無力還手」。；當時還有幾個在抽菸，有人穿著藍色的校服，施暴者男女都有。

26日晚，在李女士的微信朋友圈和多個群組聊天中，視頻已逐步開始傳播。網民們看了視頻，拳頭都硬了，紛紛怒批「屢禁不止嗎」，「這是像個未成年的人做的事嘛」，「這完全是有組織的犯罪。全部教唆未成年人還做，都不用負法律責任」，「現在這年頭，女孩子也這麼離譜了」，「必須嚴懲，不然還會危害社會」，「還有沒有人性，這社會怎麼了？」

網民們一致要求儘速修改未成年人保護法：「一個都不要放過，未成年不能成為保護她們的標籤」，「一群人渣，建議恢復少管所」，「不問年齡，只問犯罪事實」，「未成年保護法道具是保護了什麼樣的孩子？而且現在未成年人暴力越來越多，希望取消保護，嚴厲打擊未成年犯罪」。

敖江鎮人民政府一名接線的工作人員對此視頻回應稱，政府部門已知悉此事，同時已有政府工作人員對該事件進行了解調查。另據百姓關注報導，連江縣公安局敖江派出所一工作人員稱，此事已有出警，警方已經介入，具體情況不便透露。

微信 性侵

上一則

港樓價連4跌 料全年升幅蒸發 全年租金估升1成

下一則

唐山打人案翻版？2湘女拒陌生男加微信被暴打

延伸閱讀

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車
胡錫進告訴紐約時報 美台不要逼中國朝武統台灣方向走

胡錫進告訴紐約時報 美台不要逼中國朝武統台灣方向走
講述福建身分與故事 二三代辦年度論壇

講述福建身分與故事 二三代辦年度論壇
把整輛車裝入塑料袋 福州車主這1招被讚「防水界大佬」

把整輛車裝入塑料袋 福州車主這1招被讚「防水界大佬」

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
中國社群平台上近期傳出多宗員工拒絕調崗被辭退消息。圖為上海一家電子商務公司辦公室。此為示意圖，無關事件。(路透)

從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

2023-09-21 02:00
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看