福州女遭當街圍毆扒到半裸 目擊者：施暴者疑有學生

李女士提供的現場視頻。（取材自極目新聞）

近日，有網傳視頻稱，福建省福州市連江縣敖江鎮發生一起女性遭多名男女當街圍毆、拉拽、扇耳光甚至扒衣事件。視頻顯示，這名長髮女性的上半身甚至幾乎被扒至赤裸，而一旁還有幾名男性騎坐在電瓶車上，疑似在現場「放哨」。目擊者稱，施暴者大約初高中年紀，有的還穿制服，疑是學生。視頻引來網民憤怒，一致要求嚴懲並速修未成年人保護法。

中國近日發生多起校園暴力或學生施暴事件，其中山西大同市大成雙語學校10歲孫姓男童被同寢室兩名9歲同學多次毆打甚至性侵 ，逼喝尿、舔肛等受辱長達一年半都未受重視，更引發全國憤慨。昨天再傳出福州有疑似高中男女學生當街對一名女性施暴事件，再惹怒全網。

據紅星新聞報導，網傳視頻稱，事發在福建省福州市連江縣敖江鎮某日深夜，一條較空曠的路上，一名身穿白色衣服的長髮女性被多名男女包圍，期間幾人對該長髮女性拳打腳踢、拉拽頭髮、扇耳光，並試圖扒下她的衣褲。視頻最後，該長髮女性的上半身已幾乎被扒至赤裸。有幾名男性騎坐在電瓶車上，疑似在現場「放哨」。

李女士稱，施暴者不光是女孩還有男孩。（視頻截圖）

視頻發布者李女士稱，事情大約發生在9月26日夜間，她下班回家經過連江縣青塘鎮，遇到了這群人在路邊聚集。現場人數眾多，「這些人看起來都非常年輕，大約就是初高中的年紀。」回家後看到微信 朋友圈裡有人發布了這群人圍毆女性的視頻，經對比，她確認是同一群人。

李女士稱，事發地點或在當地一處新建的醫院附近，由於該醫院剛建成還未投入使用，因此附近的人較少。這群人當時是聚集，沒有打人，否則「我肯定會出面制止」。受害女性先是被眾人不停地拳擊其臉部，拉扯其衣服，「他們打完還不開心，開始扒女孩子的衣服，脫她的褲子，被打女孩無力還手」。；當時還有幾個在抽菸，有人穿著藍色的校服，施暴者男女都有。

26日晚，在李女士的微信朋友圈和多個群組聊天中，視頻已逐步開始傳播。網民們看了視頻，拳頭都硬了，紛紛怒批「屢禁不止嗎」，「這是像個未成年的人做的事嘛」，「這完全是有組織的犯罪。全部教唆未成年人還做，都不用負法律責任」，「現在這年頭，女孩子也這麼離譜了」，「必須嚴懲，不然還會危害社會」，「還有沒有人性，這社會怎麼了？」

網民們一致要求儘速修改未成年人保護法：「一個都不要放過，未成年不能成為保護她們的標籤」，「一群人渣，建議恢復少管所」，「不問年齡，只問犯罪事實」，「未成年保護法道具是保護了什麼樣的孩子？而且現在未成年人暴力越來越多，希望取消保護，嚴厲打擊未成年犯罪」。

敖江鎮人民政府一名接線的工作人員對此視頻回應稱，政府部門已知悉此事，同時已有政府工作人員對該事件進行了解調查。另據百姓關注報導，連江縣公安局敖江派出所一工作人員稱，此事已有出警，警方已經介入，具體情況不便透露。