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「戀愛險」脫單可理賠 四川小伙婚後領不到錢 怒告保險公司

中國新聞組／北京28日電
男子原希望用戀愛保險來賺取結婚禮金。示意圖。(取材自極目新聞╱受訪者供圖)
男子原希望用戀愛保險來賺取結婚禮金。示意圖。(取材自極目新聞╱受訪者供圖)

四川一名男子數年前在網路上看到「戀愛保險」廣告，主打「3年後結婚，禮金可高達9995元」，果斷以495元投保。然而數年後，他與女友修成正果，卻一直沒獲得這份「戀愛保險」理賠；保險公司辯稱，「戀愛保險」合同不符合保險法規定，已退出市場，因此屬於無效合同，公司願歸還495元保費，無法支付理賠金以及滯納金。男子氣得一狀告上法院。

極目新聞報導，劉姓男子2017年與心儀的高中女同學戀愛，2018年3月，為給熱戀中的女友一個驚喜，他花495元投保安心財險公司的「戀愛保險」。

據劉男出示的電子保險單顯示，保險金額9995元，保險期間為2018年3月6日至2031年3月6日，保單明確規定，投保成功後不得退保；自保險合同生效後滿三年之日起，被保險人與心上人初次在民政部門領取結婚證的，將賠付婚禮祝賀金9995元。

然而，劉男2022年12月1日與女友修成正果並領取了結婚證，之後聯繫安心財產保險並提交理賠資料，隔月顯示審核通過，但理賠金一直未發放；5個月後劉男向相關單位投訴，但賠付仍未順利進行。無奈之下，劉小明將安心保險告上了北京延慶法院，要求對方支付保險理賠金，並支付延期賠付的滯納金。

此案今年5月開庭，安心財險公司出庭時辯稱，戀愛是人與人之間的一種情感關係，不屬於保險法規定的人身保險或財產保險為保險標的的範疇。原保監會已經將該類產品進行下架、退出市場，因此劉男起訴的保險合同屬於無效合同，公司同意退還495元保費，至於延期賠償滯納金，不屬於保險責任。

「此信息已經在官網進行披露，並不存在惡意不支付賠款的情形，我公司不認可該項費用。」安心財險公司還表示，公司存在償付能力不足的情況。

據報導，相關平台官方微博在2017年2月14日發布的微博稱，超過1萬5000人購買安心保險的「戀愛保險」。該則微博截圖顯示，這款戀愛保險分為A/B/C三款，投保99元可獲結婚祝福金1999元，劉男購買的495元這一款是價格最高的。

劉小明則質疑稱，為何明令禁止的無效保險能上市銷售？「這種保險賣一份就賺495元，1萬份就是495萬，反正不用賠，都是純利潤，這不是涉嫌詐騙嗎？」他表示，自己在社交平台聯繫到的有同樣遭遇的消費者，有160多人。

一審法院支持了安心財險公司的辯護意見，劉男不服該判決已經上訴。

律師表示，合同無效並不意味著無責，出售「戀愛保險」的保險公司除了應當退還保費外，還應當賠償消費者因合同無效而帶來的損失。

男子購買的戀愛保險保單。(取材自極目新聞/受訪者供圖)
男子購買的戀愛保險保單。(取材自極目新聞/受訪者供圖)

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