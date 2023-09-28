「靠金融吃金融」前人行副行長受賄遭公訴 「倒查近30年」

人行前副行長范一飛涉受賄遭檢察機關提起公訴。（中新社）

最高人民檢察院昨日通報，中國人民銀行前黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄案，近日已由檢察機關向法院提起公訴。值得注意的是，檢察機關對范一飛的起訴指控，追溯自范一飛1994年擔任中國人民建設銀行信託投資 公司計財部經理期間，財新網形容是「倒查近30年」。

中國官場早前落馬官員，基本上都是在中共 18大後，亦即2012年11月中共總書記習近平 上任後，仍持續存在貪腐行徑的官員。

中共中央紀委監察部網站2014年底就曾發文指出，「現階段的工作重點是：懲治腐敗要堅決查處18大後不收斂不收手，問題反映集中、群眾反映強烈，現在重要崗位且可能還要提拔使用的領導幹部。」

若中國官場反腐開始倒查30年，恐將導致大批官員坐立難安。

檢察機關起訴指控稱，范一飛自1994年起就利用出任各種職務上的便利，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

現年59歲的范一飛長期任職於中國金融系統，曾在中國建設銀行工作長達28年，2015年2月出任人行副行長，期間主要分管支付、金融科技、數位人民幣等領域。

去年11月，官方通報，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，於任內被帶走調查，成為中共20大後首位落馬的副部級官員。今年6月，中共中央紀委國家監委發布調查結果指，范嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，對其處以開除黨籍和公職的「雙開」處分。隨後，最高人民檢察院對范作出逮捕決定。

中共中央紀委國家監委當時通報指稱，范一飛喪失理想信念，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動的安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益，搞權色交易。

通報並指他「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，且在中共18大後不收斂、不收手。

據新華社報導，中共中央政治局27日召開會議，審議「關於20屆中央第一輪巡視情況的綜合報告」。習近平主持會議。會議強調，要以巡視整改為契機，推動全面從嚴治黨向縱深發展，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治「四風」，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。