鄭爽連累電視劇無法上架 判賠6000萬 退還3050萬片酬

鄭爽因為漏稅一事遭到演藝圈封殺。（取材自微博）

女星鄭爽 2021年遭爆料代孕生子、逃漏稅而遭到封殺，造成主演多部電視劇下架，遭海寧某影視投資 公司求償；近日，法院判決書流出，判決鄭爽退還服務費（片酬）3050萬元及利息，並賠償6000萬元（人民幣，下同），鄭爽提起上訴遭駁回，判決已發生法律效力。

來源：YouTube

據紅星新聞報導指出，在海寧某間影視公司2016年與鄭爽的工作室簽約電視劇製作及拍攝，該劇在2016年5月中旬拍攝完畢，可是在該劇還未申請發行許可證時，鄭爽就被封殺成為劣跡藝人，影視公司更收到廣電總局的相關通知，鄭爽作為主創人員出演的電視劇已經無法上映，因此向鄭爽提告求償。據悉該劇是鄭爽與韓星李鍾碩合作的「翡翠戀人」。

這場官司在2021年12月16日作出一審判決，鄭爽須退還片酬3050萬人民幣及利息，並賠償6000萬元人民幣，不過鄭爽方面不服提起上訴，二審判決在今年7月8日作出「駁回上訴，維持原判」。但法院9月26日才將該消息放出，並衝上熱搜，引發網友質疑。

今年3月，鄭爽曾低調對粉絲信心喊話：「我在努力開始新的生活，我也相信用樂觀、積極向上的一面可以應對一切，不管遇到什麼，一定要相信自己。」

不過網友留並不買帳，有人留言「大快人心」、「事實證明，出來混，總是要還的」、「路是自己走出來的，應該為自己的所作所為負責」、「偷稅漏稅就罰款完事，是不是處罰太輕了。抓幾個做典型，重判坐牢，以後就會照規定辦事了」、「確實，她的湯臣一品就值1.5億」、「補稅 加罰款就交了三億」、「那就二三個月搞的錢」。