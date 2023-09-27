我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

鄭爽連累電視劇無法上架 判賠6000萬 退還3050萬片酬

中國新聞組／北京27日電
鄭爽因為漏稅一事遭到演藝圈封殺。（取材自微博）
鄭爽因為漏稅一事遭到演藝圈封殺。（取材自微博）

女星鄭爽2021年遭爆料代孕生子、逃漏稅而遭到封殺，造成主演多部電視劇下架，遭海寧某影視投資公司求償；近日，法院判決書流出，判決鄭爽退還服務費（片酬）3050萬元及利息，並賠償6000萬元（人民幣，下同），鄭爽提起上訴遭駁回，判決已發生法律效力。 

來源：YouTube

據紅星新聞報導指出，在海寧某間影視公司2016年與鄭爽的工作室簽約電視劇製作及拍攝，該劇在2016年5月中旬拍攝完畢，可是在該劇還未申請發行許可證時，鄭爽就被封殺成為劣跡藝人，影視公司更收到廣電總局的相關通知，鄭爽作為主創人員出演的電視劇已經無法上映，因此向鄭爽提告求償。據悉該劇是鄭爽與韓星李鍾碩合作的「翡翠戀人」。

這場官司在2021年12月16日作出一審判決，鄭爽須退還片酬3050萬人民幣及利息，並賠償6000萬元人民幣，不過鄭爽方面不服提起上訴，二審判決在今年7月8日作出「駁回上訴，維持原判」。但法院9月26日才將該消息放出，並衝上熱搜，引發網友質疑。

今年3月，鄭爽曾低調對粉絲信心喊話：「我在努力開始新的生活，我也相信用樂觀、積極向上的一面可以應對一切，不管遇到什麼，一定要相信自己。」

不過網友留並不買帳，有人留言「大快人心」、「事實證明，出來混，總是要還的」、「路是自己走出來的，應該為自己的所作所為負責」、「偷稅漏稅就罰款完事，是不是處罰太輕了。抓幾個做典型，重判坐牢，以後就會照規定辦事了」、「確實，她的湯臣一品就值1.5億」、「補稅加罰款就交了三億」、「那就二三個月搞的錢」。

鄭爽 投資 補稅

上一則

四川航空、五糧液跨界聯名 「會飛的酒館」雲上過中秋

下一則

論文分析研究生為何換導師 引發網路共鳴

延伸閱讀

鄭爽代孕逃稅遭封殺連累「李鍾碩新戲」 判賠820萬上訴遭駁回

鄭爽代孕逃稅遭封殺連累「李鍾碩新戲」 判賠820萬上訴遭駁回
好萊塢編劇工會罷工落幕 與製片方簽署3年新合約

好萊塢編劇工會罷工落幕 與製片方簽署3年新合約
「你這瓜保熟嗎？」經典台詞搬進遊戲 孫紅雷提告

「你這瓜保熟嗎？」經典台詞搬進遊戲 孫紅雷提告
「小時代」男主角嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮

「小時代」男主角嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家