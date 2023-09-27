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山東少年踩豪車炫耀還挑釁車主 車主：維修費近18萬 絕不和解

中國新聞組／北京27日電
少年腳踩他人豪車拍視頻，造成引擎蓋凹陷。(取材自九派新聞)
少年腳踩他人豪車拍視頻，造成引擎蓋凹陷。(取材自九派新聞)

近日，山東青島幾名少年進入一家酒店地下停車場，一人踩在一輛超級跑車引擎蓋上，拍下影片發到網路上炫耀；車主看到引擎蓋被踩凹陷，氣炸了，稱維修費須17.7萬元人民幣，絕不會和解，將追究到底。

來源：YouTube

極目新聞報導，當事人王先生表示，9月21日晚，他入住青島市市南區東海西路一家五星級酒店，將花費298萬元購買的超級跑車停在酒店的地下車庫。過了2天，朋友告訴他，有網友在網上發布腳踩他的跑車的視頻炫耀。他查看自己的車輛才發現，引擎蓋上有一處疑似腳踩的凹陷。

王先生說，通過調取監控發現，當晚有幾名少年來到他的跑車旁，其中一人腳踩在跑車引擎蓋上，並朝車子吐了一口痰。

王先生報警後，民警調查後聯係上少年的家屬，希望對方到場解決此事，但對方不願到場，也不願協商解決。王先生說，目前警方已立案處理。如果對方一直認為這樣做是沒問題的，那我只能將他告上法庭，對方這個小孩我是完全不認識的。

報導說，王先生稱收到了4S店的維修報價，單一個噴漆就18000元，加上維修費用整個費用17萬多接近18萬。

王先生從警方獲悉，踩他車子的少年今年15歲，這名少年還在他的視頻評論區發言挑釁。「對方仗著自己是未成年，非常囂張，在我的評論區里不斷蹦蹦跳跳。我這邊態度永遠不變，我不支持和解。我會把這個事情追究到底，我花再多的錢我都認，但這個是我絕不鬆口。」王先生表示。

此外，有網友指出腳踩蘭博基尼的少年疑似擁有40萬粉絲的19歲網紅「忘川」，對此「忘川」本人回應，「青島踩蘭博基尼事件和本人沒有關系，本人沒有踩車」。

而王先生曾在評論區回覆「忘川」稱：「你負責拍攝，你的好同伴把你發出來了。你們一個都跑不了。」

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