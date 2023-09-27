山西10歲童遭霸凌年餘 校長解職…央視：子不教 父之過

網傳處理現場。（取材自微博）

山西大同市大成雙語學校日前發生未成年人欺凌、性侵 事件，大同市聯合工作組26日通報，對兩名施暴者依法予以訓誡、心理輔導及行為矯治；解除學校校長職務，副校長、班主任和生活老師辭退。同時，該校新學年將面臨減招處分。一份網路投票 顯示，逾8成網友認為施暴者處罰太輕，央視評論更直批「年齡不應是違法犯罪的擋箭牌和護身符」。

文匯報報導，工作組通報稱，調查發現，大同市大成雙語學校小學生趙姓男生（9歲）、晉姓男生（男，9歲）對同寢室同學孫姓男童（10歲）多次辱罵、毆打、欺凌，甚至性侵，逼喝尿、舔肛等雞姦行為。孫姓男童受辱長達一年半都未受重視，直到他向奶奶哭訴要輕生，學童父親根據兒子口述憤寫下事件經過，告知校方才揭發。

因趙姓、晉姓均未成年，公安機關依法對兩人依法予以訓誡，責令接受心理輔導、行為矯治；對趙姓、晉姓監護人予以訓誡，責令接受家庭教育 指導。

校方管理嚴重失職，教育行政部門依法責令整頓、限期整改；解除許姓校長職務，辭退裴姓副校長兼小學部主任、分管安全工作的白姓副校長、涉事辛姓班主任和侯姓生活老師；同時學校新學年需縮減招生規模。

山西還為此新修訂「山西省未成年人保護條例」，將從2024年1月1日起施行，提出校長是學校保護未成年學生的第一責任人。

鳳凰網發起、超過32.6萬人參與的調查顯示，兩名涉事學生僅實施訓誡，有87%的網友認為處罰太輕，並建議法律門檻再放低點。

網上更傳出，施暴者之一的父親將抖音號名字改成「受害者父母已經拿錢和解」，這樣的態度令網民更加憤怒。