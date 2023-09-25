長城配洋甘菊 韓男團「背刺」中國? 被轟辱華急道歉

南韓男團SEVENTEEN為新專輯推出的預告片出現長城，被中國網民批評「故意調成黃色是為了調侃中國的霧霾嗎？」。（取材自微博）

南韓 知名男團SEVENTEEN將推出新專輯，日前透過社交網站發布預告片，但因其中一個版本的預告片以中國萬里長城圖片為背景，並配上洋甘菊花笑臉圖案，引來中國網民批評不尊重、想闖中卻「背刺」(背後捅刀子)，中國成員THE 8（徐明浩）也轉發。SEVENTEEN所屬公司當日晚上立即刪除影片，並發表道歉聲明。

香港01報導，SEVENTEEN為宣傳新專輯，製作多個以不同城市為背景的預告片，例如以東京人來人往街頭或巴黎鐵塔為背景的預告片，不過以萬里長城為背景的北京 版本預告片意外在中國網絡上引起熱烈討論。

在中國社交網站微博，有網民指長城在中國人眼裡是很莊重很嚴肅的名勝 古蹟，用在商業娛樂裏面會讓人覺得不合適不舒服，又有網民認為在萬里長城圖片配上洋甘菊花笑臉圖案是問題所在，「這不是瘋了嗎…你給長城這麼厚重的文化遺產加一堆洋甘菊笑臉。」

還有網民還控訴影片故意調成黃色是為了調侃霧霾。另有網民指日本、南韓版本是用商業街為背景，到了中國版本則是長城，對此不滿。有網民開罵：「所以策畫的時候是想著試探一下天朝粉絲的底線嗎」，「想闖中就不要背刺中國粉絲」。