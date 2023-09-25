我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

長城配洋甘菊 韓男團「背刺」中國? 被轟辱華急道歉

中國新聞組／北京25日電
南韓男團SEVENTEEN為新專輯推出的預告片出現長城，被中國網民批評「故意調成黃色是為了調侃中國的霧霾嗎？」。（取材自微博）
南韓男團SEVENTEEN為新專輯推出的預告片出現長城，被中國網民批評「故意調成黃色是為了調侃中國的霧霾嗎？」。（取材自微博）

南韓知名男團SEVENTEEN將推出新專輯，日前透過社交網站發布預告片，但因其中一個版本的預告片以中國萬里長城圖片為背景，並配上洋甘菊花笑臉圖案，引來中國網民批評不尊重、想闖中卻「背刺」(背後捅刀子)，中國成員THE 8（徐明浩）也轉發。SEVENTEEN所屬公司當日晚上立即刪除影片，並發表道歉聲明。

香港01報導，SEVENTEEN為宣傳新專輯，製作多個以不同城市為背景的預告片，例如以東京人來人往街頭或巴黎鐵塔為背景的預告片，不過以萬里長城為背景的北京版本預告片意外在中國網絡上引起熱烈討論。

在中國社交網站微博，有網民指長城在中國人眼裡是很莊重很嚴肅的名勝古蹟，用在商業娛樂裏面會讓人覺得不合適不舒服，又有網民認為在萬里長城圖片配上洋甘菊花笑臉圖案是問題所在，「這不是瘋了嗎…你給長城這麼厚重的文化遺產加一堆洋甘菊笑臉。」

還有網民還控訴影片故意調成黃色是為了調侃霧霾。另有網民指日本、南韓版本是用商業街為背景，到了中國版本則是長城，對此不滿。有網民開罵：「所以策畫的時候是想著試探一下天朝粉絲的底線嗎」，「想闖中就不要背刺中國粉絲」。

PLEDIS娛樂的道歉事件在南韓網絡也引發議論，不少南韓網民認為公司不應該道歉，有網民指「這至於道歉嗎」、「公司怎麼這麼喜歡看中國的臉色啊」，又有人指「不能去除掉中國嗎」、「刪除影片，以後不要再給他們福利了。」

南韓知名男團SEVENTEEN。（取材自X平台）
南韓知名男團SEVENTEEN。（取材自X平台）

南韓 北京 名勝

上一則

亞運首日 港隊2金5銅歷屆最勁 劍神張家朗封三冠王

下一則

月餅迴力鏢 12天轉5手後「回家」…只因那記號認出

延伸閱讀

韓擴大電動車補貼

韓擴大電動車補貼
這也辱華？韓團SEVENTEEN新MV有「萬里長城」惹怒中網友

這也辱華？韓團SEVENTEEN新MV有「萬里長城」惹怒中網友
習近平會南韓總理主動提訪韓 可能成雙邊關係轉機

習近平會南韓總理主動提訪韓 可能成雙邊關係轉機
習近平拚亞運外交 多國稱奉行一中

習近平拚亞運外交 多國稱奉行一中

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里