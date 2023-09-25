長城配洋甘菊 韓男團「背刺」中國? 被轟辱華急道歉
南韓知名男團SEVENTEEN將推出新專輯，日前透過社交網站發布預告片，但因其中一個版本的預告片以中國萬里長城圖片為背景，並配上洋甘菊花笑臉圖案，引來中國網民批評不尊重、想闖中卻「背刺」(背後捅刀子)，中國成員THE 8（徐明浩）也轉發。SEVENTEEN所屬公司當日晚上立即刪除影片，並發表道歉聲明。
香港01報導，SEVENTEEN為宣傳新專輯，製作多個以不同城市為背景的預告片，例如以東京人來人往街頭或巴黎鐵塔為背景的預告片，不過以萬里長城為背景的北京版本預告片意外在中國網絡上引起熱烈討論。
在中國社交網站微博，有網民指長城在中國人眼裡是很莊重很嚴肅的名勝古蹟，用在商業娛樂裏面會讓人覺得不合適不舒服，又有網民認為在萬里長城圖片配上洋甘菊花笑臉圖案是問題所在，「這不是瘋了嗎…你給長城這麼厚重的文化遺產加一堆洋甘菊笑臉。」
還有網民還控訴影片故意調成黃色是為了調侃霧霾。另有網民指日本、南韓版本是用商業街為背景，到了中國版本則是長城，對此不滿。有網民開罵：「所以策畫的時候是想著試探一下天朝粉絲的底線嗎」，「想闖中就不要背刺中國粉絲」。
PLEDIS娛樂的道歉事件在南韓網絡也引發議論，不少南韓網民認為公司不應該道歉，有網民指「這至於道歉嗎」、「公司怎麼這麼喜歡看中國的臉色啊」，又有人指「不能去除掉中國嗎」、「刪除影片，以後不要再給他們福利了。」
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