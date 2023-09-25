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僅小學2年級文化 90後男子假扮富豪 詐騙逾40女200多萬元

中國新聞組／北京25日電
谷某租豪車裝富豪，詐騙40多名女性，得手金額超200萬。（取材自紅星新聞）
谷某租豪車裝富豪，詐騙40多名女性，得手金額超200萬。（取材自紅星新聞）

四川省通江縣一名90後男子谷某，小學沒畢業的他偽裝富豪，與多名女性交往，以借錢周轉、投資等理由詐騙女友們的錢財，受害女性遍布各地達40多名，日前遭一名人妻的丈夫打傷後，被通江縣公安局逮捕歸案。

紅星新聞報導，1991年出生的谷某，家住江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮某村。他聲稱自己在南京有3套房，名下有5輛車，平常都是賓士、寶馬換著開，現在在做工程，離過婚，想在四川找一個女朋友，並承諾若有女性嫁給他，將買賓士C系相贈，並送28.8萬元（人民幣，下同）聘金。

通江警方調查發現，隨著「打人事件」的發生，谷某的「多情富豪」畫皮被揭開。警方調查發現，谷某2022年9月從江蘇來到巴中，短短七、八個月，光在巴中地區就同時交往了7個女朋友。谷某曾交往以及正在交往的女性遍布全國各地多達40餘人。谷某給女友們傳遞的個人信息如出一轍：「90後老闆，有房產，開豪車，認真戀愛，奔向婚姻。」

報導說，谷某虛構身分同時與多名女性交往，透過「時間管理」並使用各種套路，以借錢周轉、投資等理由詐騙女友們的錢財。谷某還租用豪車，僱請專人司機，偽裝富豪，四處行騙。

「平時24小時待命，微信上對你呵護備至，隨接隨送，上午開奔馳，下午開寶馬…」谷某的一套行騙「組合拳」，讓一個個女性難以招架。此外，谷某把所謂的「房產證」等出示給不同的女性，以此取得她們的信任，不斷給她們「畫大餅」。

對於谷某的行徑，其父也恨鐵不成鋼，稱谷某小學二年級都沒讀完就輟學，一直在外打工當保全，「敗光了家裡的錢。」他曾結婚不久又離婚，並將前妻房屋抵押，在外大量借錢。

今年4月，谷某被通江縣公安局逮捕歸案。谷某面對警方詢問，聲稱自己與這些女性朋友只是借貸關係，不承認詐騙，但警方查出谷某從數十名女性手中詐騙錢財共計200多萬元，用於日常消費，或在網路平台充值刷禮物等。此案還在進一步偵辦。

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